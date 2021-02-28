今屆金球獎可謂是非多多，繼《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）有賄選醜聞外，荷李活外國記者協會還遭受種族歧視的指控，協會只有87個成員兼一個黑人成員都沒有，因此被指欠缺多元聲音不公平。曾發起反性侵行動的基金會Time’s Up就登廣告，抗議金球獎歧視黑人，更獲多位明星支持。

Time’s Up發起「#TIMESUPGlobes」hashtag，於廣告中抗議：「荷李活外國記者協會：87個成員中沒有一個是黑人。」在今屆的最佳電影提名中，由黑人主演的《誓血五人組》（Da 5 Bloods）、《One Night in Miami》與《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）等均不獲提名，但最令人不滿的，是話題佳作《催命嬌娃》（ I May Destroy You）不獲劇集組提名。

多位荷李活明星都表示支持活動，奧莉花懷特（Olivia Wilde）就表示：「我支持與恭喜所有獲提名者，但荷李活外國記者協會要在有意義的事上改變，化妝式的改變是不足夠的。」另外羅娜丹（Laura Dern）、嘉莉華盛頓（Kerry Washington）、狄高達莊遜（Dakota Johnson）、Sterling K. Brown與Judd Apatow均表示支持運動。

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