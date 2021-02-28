韓流天王Rain的新碟《PIECES by RAIN》將於大後日推出，他近日頻頻亮相節目宣傳，昨日播出的MBC綜藝節目《全知干預視角》亦有其身影，他更首度公開與演員老婆金泰希的愛巢。

放滿獎盃及運動器材

Rain及金泰希的愛巢十分寬敞，1樓放滿了兩公婆的獎盃與運動器材，包括金泰希練普拉提的工具，可見兩人都努力管理身材。而Rain為了維持身材更一早去登山，但錄影當天因霧霾嚴重，周圍一片白茫茫，他一直自言自語呻看不到南山塔，講到沒有停過，令主持人受不了直問：「（金）泰希姐姐有沒有覺得你很多話？」Rain亦尷尬地表示曾被老婆批評過，引起爆笑。

一日食五餐

隨後Rain又表示因為鍾意吃東西，所以沉迷找美食店，試過一日食5餐，但他就指不會跟老婆去找美食：「我們飲食習慣不同，她覺得甚麼都好味，就算只有一碗湯也吃得津津有味。我愛吃肉、海鮮等，屬於大胃王類型。」

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