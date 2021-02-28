資深藝人吳孟達，昨日因肝癌離世，終年70歲。昨日黃昏好友田啟文（田雞），在醫院向在場傳媒宣佈達哥死訊，而曾與達哥情同父子的拍檔周星馳（星爺）則未有現身。昨日中港台大肆報道達哥離世的消息，而網上更流傳周星馳回應達哥死訊，指星爺感到非常難過和不捨，可是這個回應未有註明消息來源。

今日《蘋果》聯絡田啟文，他指昨日親自留言給星爺，通知對方有關達哥的死訊，田雞說︰「我留咗言畀佢，星爺知道嘅，而噚日亦有好多嘢要處理，我冇同星爺通電話，亦冇去深究星爺嘅心情，只係通知咗佢喇。」

田雞昨日提及過星爺的家姐周文姬，有到來醫院見達哥最後一面，田雞說︰「星爺家姐都有嚟見達哥，佢同達哥都好熟。」田雞指星爺家姐以前曾幫達哥手，打理一些生意上業務，所以多年來雙方都很熟，昨日星爺家姐到病房時亦有同達哥家人寒暄問候。問到星爺家姐是否代表星爺到來見達哥最後一面？田雞說︰「我冇去深究，當時嘅環境好多人，同埋好多事要處理。」

此外，據台灣《蘋果新聞網》報道，田啟文將幫手辦理吳孟達的追思會，提到是否已聯絡周星馳出面？田啟文表示：「會跟各方好友聯絡追思會的安排！今天是星期天，先讓大家休息吧。」

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