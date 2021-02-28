美國新上位小天后Billie Eilish最近推出Apple TV+紀錄片《朦．太奇世界》（Billie Eilish: The World’s A Little Blurry），除了收錄了其出道到成名經過，當中最引人注目的就是紀錄了她的其中一段情，對方更是饒舌歌手7:AMP。

Billie Eilish不算愛得高調，但在《朦．太奇世界》中，就見到她如何深愛着7:AMP。二人一開始相當親密，但隨着Billie走紅，二人聚少離多，男友也對她越來越冷漠。Billie表示：「我只是不開心，我不想要他想要的東西，我覺得這都對他不公平，如果有一個人對事情超級興奮，但另一個人毫不關心，我覺得就不應該留在這段關係。」她更坦言分手原因：「這完全是沒有付出，我覺得：『老友，你對自己都不夠愛，所以你愛不到我，你不能，只是你覺得你可以。』我並未忘記，我沒有找第二個，我沒有停止愛他。我不想改變他，我不能，我已經嘗試過。」

另外，Billie的偶像Justin Bieber亦留言支持：「今晚的時刻提醒了我，我對人們的意義，你的愛觸動了我的心，你很特別，不是因為你做的事，是因為你是誰。你是很多人的偶像，看見你得到光榮我感到興奮。」雖然Billie經歷情傷，但卻得到偶像鼓勵。

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