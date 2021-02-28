韓國人氣話題劇《Penthouse》第二季本月開播，人物關係keep住混亂，再婚的金素妍與前夫尹鐘焄多次咀嘴，於昨晚播出的第4集中，金素妍被踢爆出軌，刺激上、下兩部收視再升至新高18.8%及24%，當中首都圈的收視更有26.1%，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看第一季和第二季。

嚴基俊嬲爆質問

劇情講到金素妍在酒店遇到前夫尹鐘焄，尹鐘焄更突然靠近金素妍並咀嘴對方，同一時間嚴基俊打開酒店房門走了進去，尹鐘焄就立即躲入衣櫃，嚴基俊未有見到二人咀嘴一幕。

不過尹鐘焄為了離間金素妍與嚴基俊的關係，故意安排記者拍下他們在一起的場面，而該名記者就由金素妍現實中的老公李尚禹客串飾演，當嚴基俊見到金素妍與尹鐘焄的報道後即時嬲爆質問女方。

Eugene女兒遭欺凌

另外，Eugene的女兒金賢秀，遭嚴基俊女兒韓智賢及金素妍女兒崔藝彬欺凌而沒法參加比賽，Eugene因女兒被欺凌而感到憤怒，而金素妍因不想鬧大事件，取消韓智賢的參賽資格，但沒有取消自己女兒崔藝彬的參賽資格。後來韓智賢見到金素妍對父親見死不救的短片，因而用此威脅金素妍。

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