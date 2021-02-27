韓國今個月已先後有多位韓星被爆涉及校園暴力，令到演藝圈滿佈陰霾，由於爆料者及牽涉的藝人越來越多，亦令新聞成為當地的熱話。事實上，校園暴力在韓國是一件平常的事情，基本上每間學校都會發生，當中不少港人熱愛煲的人氣韓劇都會重點探討校園暴力的問題，亦會在情節上加插有關劇情，令到校園暴力好似變成一件非常生活化的事情，無形中令很多人視而不見這些情況發生。

當中近期播出的人氣劇《驅魔麵館》、《Sweet Home》、《Penthouse》都有提及校園暴力，而之前播出的劇集《學校2015》、《憤怒的媽媽》等都是圍繞這個主題。

《驅魔麵館》

由趙炳圭、金世正等人主演的《驅魔麵館》雖然已於上月播畢，但劇集依舊穩守Netflix香港排行榜的頭十位，可見即使男主角趙炳圭陷入校園暴力爭議，但劇迷依舊追捧。事實上趙炳圭在劇中就是飾演因為成為瘸子關係，一直受到同學欺凌的主角，不過在劇中他性格樂觀，即使面對有錢有勢的同學霸凌，亦會伸張正義，更不允許他們欺負自己的好友。直到一天他突然變成具有驅魔能力的「Counter」，以其能力對抗惡鬼，同時亦因能力變強令他在學校成功反擊加害者。

《Sweet Home》

人氣韓劇《Sweet Home》去年12月開播至今，一直深受世界各地的喜愛，當中故事主要是圍繞在破舊的公寓內被怪物襲擊，主角跟鄰居並肩作戰對抗怪物。雖然劇中涉及的校園暴力不多，但劇情卻是講述一位曾受校園暴力的宅男「車賢秀」（宋江飾），在失去家人後獨自搬到破舊的公寓居住，原本打算看完自己最愛的動畫後就自殺了斷，卻遇到公寓內外突然發生重大變化。

而宋江於劇中由懦弱男生到突然變成怪物，同時間又要拯救他人，男主角的世界從此變得瘋狂，但事實上在現實生活中有不少學生因為受不住欺凌而選擇輕生，所以《Sweet Home》亦於劇中帶出這個話題。

《Penthouse》

由李智雅、金素妍、元祖女團S.E.S成員Eugene等人主演的《Penthouse》，由開播至今已掀起話題，劇集亦於上周五播出第二季。《Penthouse》劇情背景在樓高100層、首爾最貴的江南區「Hera Palace」豪宅，描述韓國上流社會的扭曲慾望，故事從一名少女墮樓死亡的事作為開端，用倒敍法延伸出平民與權貴間的階級對決，於第一季中已經可以凸顯韓國階級觀念甚重的問題，劇中飾演李智雅親生女兒的趙秀敏，因為不是來自富裕家庭，所以遭到富家子弟的欺侮，最終更賠上自己的性命。而飾演Eugene女兒的金賢秀亦因為沒有錢的關係，即使憑實力入讀聲樂名校也經常被同學欺凌和取笑，過着悲慘的讀書生活。

《學校 2015》

《學校2015》的主題就是圍繞校園暴力，劇情講述自負小失去父母的雙胞胎李恩菲和高恩星（金所炫一人分飾兩角）被不同家庭收養，生活環境較差的妹妹李恩菲一直受到同學的欺凌，一次她忍受不了長期的欺凌而決定跳河自盡，最終被姐姐高恩星救起。高恩星因為內疚自己被富裕家庭所收養，於是決定將自己身份讓給恩菲，自己則過着流浪的生活。《學校2015》令不少劇迷了解到韓國校園暴力問題的嚴重性，當中不少場面都在現實中時有發生。

《憤怒的媽媽》

由金喜善和金裕貞主演的韓劇《憤怒的媽媽》是從母親的角度去看校園暴力事件，金喜善原本屬於沉迷煲劇的母親，當一次看到女兒在受到校園暴力的折磨後，決定回學校幫助女兒及其他受害者的故事。

另外，校園暴力一直存在，以前已有多位韓星遭爆料屬施暴者，當中包括男團NCT成員泰容、《愛的迫降》男星李新英、獨立樂隊Jannabi成員尹英賢、女團SISTAR前成員孝琳等，都先後遭爆料是校園暴力的加害者。而《無限挑戰》主持人朴明秀、男團U-KISS成員Hoon亦曾以過來人身份談及校園暴力。

Hoon

Hoon於2018年時曾發文表示其11歲男童親戚因遭受校園暴力導致腦死狀態。當時Hoon心痛表示其親戚遭同年級學生隨機暴打，導致傷勢嚴重，被診斷為腦死狀態，即使恢復意識，智力亦會受損成為3、4歲的小孩，令整個家族都感到崩潰。

朴明秀

現年50歲的韓國綜藝節目《無限挑戰》男星朴明秀日前主持電台節目時自爆曾是校園暴力的受害者，並曾遭人搶過很多錢，他說：「鞋子也被搶走了，拿走了我的靚鞋，換成了拖鞋。我穿着它走到泥濘中，跑到學校找班主任。班主任老師最終抓住了這些同學，懲罰了他們，雖然有很多實際被欺負的人，但只是沒說而已。雖然捱打過很多次，所以有很多話要說，但是就說到這裏吧。」

泰容

韓國男團NCT的25歲成員泰容曾被爆在中學時期欺凌生得醜樣的女生，令到對方一度想自殘，最終老師及時阻止，才未發生憾事。事後泰容即真誠認錯，更事隔10年與受害女生見面及道歉，事件才平息。泰容亦透過事務所表示：「大家是很久沒見的朋友，因為這樣的事再見真是很傷心。事實上，我從來沒有片刻安心過，每天都會感到後悔，為甚麼自己會這樣做，當時真的不懂表達，對自己小時候的行為真心道歉。」

李新英

前年勁hit的人氣韓劇《愛的迫降》令劇中演員人氣急升，當中於劇中飾演「北韓F4」之一的23歲男星李新英卻爆出曾涉校園暴力的醜聞，當時爆料者指控李新英強迫同學自慰，並指李新英是出名的壞學生。不過其後爆料者又反口指當日目擊校園暴力發生時，一度誤以為加害者為李新英，就事件道歉。

孝琳

韓國女團SISTAR的30歲前成員孝琳前年被爆在10多年前涉校園暴力事件，網民A某指控在讀書時期持續三年受到孝琳的霸凌：「連我自己都覺得神奇我居然沒有自殺，在回家的路上我會成為孝琳洩憤的對象，當時只希望自己遇上交通意外。」當時孝琳所屬事務所就表示會嚴厲追究責任，或起訴A某名譽損毀，事後孝琳方面亦透露已與A某見面並進行了交談，事件已圓滿地解決，同時孝琳方面亦撤回追究責任。

尹英賢

韓國人氣獨立樂隊Jannabi的前成員尹英賢被爆欺凌說話帶結巴的同學，對方更曾遭尹英賢用打火機威嚇，又被尹英賢用膠袋笠頭。及後尹英賢承認是校園暴力加害者，同時主動退出組合。

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