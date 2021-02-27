沈卓盈前年與經營內衣生意的富商Calvin結婚，享受二人世界後於今年元旦報喜宣佈陀B，預產期在年中。即將加入人母行列，沈卓盈懷孕初期不足3個月時妊娠反應激烈，又暈、又嘔、又攰、又餓，再加上胃口不佳，令精神狀況極差，謝絕朋友見面，經慢慢摸索身體變化才適應。初孕時的沈卓盈當時正為開電視節目《五星級絲打II》開工，節目圍繞吃喝玩樂，無形中可大飽口福，試食變放肆食，從而輕鬆減壓。

沈卓盈現時胃口全受腹中BB影響，飲食習慣大改變：「之前好鍾意食甜品，會雙眼發光，而家冇興趣，好神奇，反而鍾意雜食，突然好鍾意食麵包、燒賣、pizza呢啲，胃口完全改變，平時唔鍾意食嘅就好鍾意食，BB會隨時on call你，畀反應你一定要食到某樣嘢，好難捉摸，而家深深感受到。」幸得貼心老公Calvin全天候服侍，沈卓盈一副冧樣：「最辛苦係佢，懷孕到而家，我想食乜佢即刻去買，試過凌晨5點，我瞓醒咗要食嘢，佢即刻出去買畀我食，好彩有老公照顧，身體唔舒服階段真係完全唔想出街。」並表示BB就是送給老公最好禮物。

突如其來的改變，胃口猶如黑洞，令老公Calvin不知所措，沈卓盈笑言：「最初時真係嚇親老公。平日我一啲都唔大食，嗰段時間一日食足7餐可能都唔止，未夠2個鐘就要食一餐，變化令我都唔習慣，經拿捏後開始少食多餐，過咗失控期。」兩夫妻早已知道BB性別，但暫時保持神秘：「有諗過搞baby shower，但要睇疫情情況，其實男女都冇所謂，最緊要健康，今次懷孕係我哋計劃之外，暫時未諗改名。」

沈卓盈與身邊幾位好姊妹陳凱琳、譚凱琪、龔嘉欣等組成「少婦聯盟」，前兩者已為人母，可以互相分享孕育心得。懷胎歷程接近一半，沈卓盈得天獨厚肥肚不肥身，愛美的她非常緊張身材變化：「之前都有嚴重肥腫較難掌握，控制體形方面好辛苦，過程中知道媽媽好偉大，個變化唔係你突然間接受到，都會有啲情緒，好多愁善感。我都同老公講，呢段時間你最好咩都聽晒我講，我唔知我嘅情緒會點，咁佢都好就我，孕期都好開心。」沈卓盈希望多影相記錄懷孕經過，並笑說：「之前太肥好少影相，冇自信心，呢啲就係媽媽心聲有苦自己知。」

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