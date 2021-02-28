吳孟達昨日因肝癌離世，生前合作過的演藝界好友紛紛悼念，死訊令港台中影迷難過。達哥1973年加入TVB第3期藝員訓練班，昨日TVB亦將達哥的演出影輯成片段放到facebook悼念。

達哥與周潤發、盧海鵬是同期訓練班同學，畢業後主力做《歡樂今宵》（EYT），他在EYT訪問說，年輕時睇電視見到胡楓、曾江好紅，吸引自己報讀藝訓班：「我一直都未紅過，希望做到十分一咁紅。」他說加入 EYT約10年後，才開始專心轉型拍劇。達哥參演過的劇集很多，其中1976年與周潤發在《大江南北》有對手戲，其後憑1979年的《楚留香》胡鐵花一角受人注目，到1989年與周星馳合作的《他來自江湖》更是代表作。

昨日有網民細數達哥的經典對白，其中在1984年《新紮師兄》中演警校教官，教訓梁朝偉「學識三、兩下拳腳，就以為自己好叻。郁啲就用拳頭解決問題，第日出嚟做警察，俾支槍你咪可以四周圍打死人？」、「你自以為係英雄，你向所有嘢挑戰，第日你當差，一槍打死個阻街小販，你都會當自己係為民取害。」、「我哋唔係要訓練罪惡剋星，唔係要辣手神探，我哋要嘅係公僕，服從紀律、維護紀律嘅公僕。」

TVB曾經邀請達哥做台慶頒獎禮嘉賓，當時達哥說多謝有《賭俠》系列「三叔」等角色：「有一個好角色，令觀眾永遠都會記得你，好多謝佢（周星馳）叫我三叔。」頒獎前又說：「所以沒有小角色，只有小演員、好演員、大演員。」但自從健康出問題後，達哥對工作態度改觀，曾在訪問中提及：「自從病咗之後，覺得不外如是，我同其他人都一樣，既然唔係話窮到等開飯，平淡都過到生活，不如搵啲好啲、唔使咁勞累（嘅劇本），可以有多啲時間陪吓細路仔。」

TVB今晚亦會有特備節目悼念吳孟達，嘉賓包括同期同學鄧英敏、合作多年的王晶、林子聰等。

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