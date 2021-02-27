人稱達哥的資深藝人吳孟達，昨日因肝癌離世，享年70歲。被視為周星馳黃金拍檔的達哥，本月20日因肝癌入院，大前晚轉入ICU，情況危殆，醫生已通知其親友到醫院見最後一面，包括太太、兒子和年邁母親，而好友田啟文（田雞）、艾威等昨日亦陸續趕往醫院。 田雞指星爺有派胞姊往慰問，和達哥識於微時的周潤發則說：「達哥一路好走！」

資深演員吳孟達昨日因肝癌離世，享年70歲。昨午達哥於彌留狀態下，至親好友都趕往仁安醫院見最後一面，有指醫生為了紓緩達哥痛苦，日前已開始為他注射嗎啡，昨日再打了強心藥，但達哥一直昏迷。亞視數碼媒體的fb昨直擊達哥病情，看到親友輪流入病房跟他道別，包括有首任太太和一對孖女、現任太太及獨子、關海山太太、駱應鈞夫婦、艾威和田雞等，戴着口罩出入病房的達哥孻仔吳韋侖一臉哀傷。亞視拍得獨家畫面，不過有網民留言鬧爆：「醫院就咪影相啦！」亞視回應指得到親友同意。

田雞：好安詳瞓住覺走

田雞於下午6時32分左右離開醫院，在醫院門外向傳媒宣佈，達哥下午5時16分不治。他說：「達哥啱啱已經離開我哋，多謝大家有心。佢好安詳（離開），係瞓住覺嘅狀態走。」問到達哥有沒有甚麼未了願？田雞說：「達哥之前完全唔知自己情況咁嚴重，所以冇交代過任何嘢，佢諗住會康復同出院。」又指達哥手頭的工作都已完成。

田雞謂有通知周星馳：「周生係知道，我有同佢講晒嘅。」又指星爺：「佢講過有乜可以幫到手醫到佢嘅，估唔到病情變化咁快。」田雞表示昨早開始有不同好友來見達哥最後一面，他說：「周星馳姐姐有代表嚟睇過，大家唔應該有乜嘢事都拉周星馳嚟講，我唔希望大家焦點放錯位置。」田雞指已經跟達哥家人討論後事，他會全權代表，香港會搞追思會，並指達哥的經濟上沒有問題，《蘋果》曾多次致電周星馳，對方一直未有接聽電話，後來更轉為關機狀態，但網上卻流傳稱是周星馳的回應：「吳孟達的病情來得快，走得急。他是我那麼多年的搭檔和老友，現在我還無法接受。」

至傍晚6時半，達哥一眾親友相繼離開醫院，達哥幼子吳韋侖和一名男親友先離開深切治療病房，吳韋侖手持一盒面紙，神情哀傷，乘升降機到地庫停車場，在升降機內低頭面向牆迴避鏡頭，到停車場時，《蘋果》記者問他有關父親的身後事處理事宜？吳韋侖只點頭沒回應。之後疑似是現任太太侯珊燕和女兒吳楚妮去到停車場，眾人一言不發登車離去。

劉德華吳君如紛悼念

達哥的藝人好友們也紛紛悼念，周潤發回應《蘋果》說：「願達哥一路好走！」劉德華則說：「達哥走了，達哥在那邊無病無憂了，一路走好！」和達哥多次合作的吳君如說：「好傷心，太突然。佢真係我嘅良師，可以傾到偈嘅朋友，演戲嘅好對手。」杜琪峯說：「識咗佢四十幾年，佢早我一屆藝訓班出來，細個大家已一齊玩，聽到呢個消息好突然。」初出道時的任達華曾在《新紮師兄》跟達哥合作，他傷感說：「達哥嗰種演繹方式，係我哋電影界冇人所及，大家都好惋惜。」

曾在《少林足球》與達哥合作的林子聰，向《蘋果》憶述往事︰「有次我哋住同一間酒店6點要去開工，佢5點50分就喺樓下，達哥話早到係佢習慣，呢個係演員應有嘅道德，達哥從來開工手上唔會攞住劇本，劇本已記喺腦度。」苑瓊丹亦讚達哥是好前輩：「記得有次開工我想發脾氣，佢㩒住我，一而再、再而三叫我唔好𤷪。」鄧英敏與達哥是藝訓班同學，他指同學中最醒是盧海鵬及達哥，二人最早入《歡樂今宵》，他透露過去與羅冠蘭、林嶺東等與達哥飯敍，每次達哥都好客氣主動埋單。曾與達哥在電影《行運一條龍》中演父子的陳曉東，在前年年尾與達哥合拍李力持導演新戲《平凡老爸》，他昨表示達哥教他「永遠不要交行貨，要珍惜表演裏的每一個表情。」又指達哥很疼後輩。李力持則在微博出文：「心情沉重非常難過，達哥像我家人一樣，合作多年，亦師亦友，不能接受。」