2006年經典電影《陽光小小姐》（Little Miss Sunshine）女主角，現年24歲的艾碧姬布絲蓮（Abigail Breslin），半個月前在網上透露父親不幸患了武漢肺炎，當時已戴上呼吸器而且失去意識。艾碧姬昨日在IG表示，父親因肺炎病逝，享年78歲：「很難寫下這件事，比我想像中更困難，我非常震驚、傷心欲絕。在東岸時間晚上6點32分，我最親愛的、完美的、迷人的、英勇的父親過世了，在家人和我跟他說再見之後。」

她續寫道：「就是武漢肺炎，斬斷我父親的生命，讓它變得太短暫。」艾碧姬感謝大家給予的愛與支持，並回憶父親生前的點點滴滴：「我們愛他，永遠都會。我想念你，爸爸。我迫不及待想再見到你，我絕對、絕對、絕對不會忘記你」。艾碧姬先前表示，在疫情爆發後，父親一直非常謹慎，除了就醫外，幾乎足不出戶，沒想到還是不慎染疫：「武漢肺炎兇狠又難以預料」，她也呼籲美國大眾戴上口罩，遵從社交間距規則。

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