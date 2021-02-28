去年武漢肺炎肆虐，至今疫情仍未完全受控，但因疫情和限聚令，圈中不少製作都要暫停，台前幕後都要停工。好像女星林嘉欣，亦因為製作停頓，工作量減少，便趁空檔去學習整陶瓷，沒想到她將這項興趣變成另類事業。今日林嘉欣在社交網宣佈，其陶瓷網上商店，將於明天1點開業。

向來致力環保，又茹素兩年多的林嘉欣，自去年因疫情停工後，她藉着空閒時間去學習陶瓷製作，還不時將製作過程及製成品，分享到社交網。對於整陶瓷變成興趣，林嘉欣曾說︰「直情係迷戀！比起返工更勤力，疫情期間有好多焦慮，我就用搓泥來探討人生。」

其實上月林嘉欣曾將101個自家製成品，配襯了青苔和乾花，在網上平台推出，作為慈善義賣。而她明天開業的網上商店，售賣的陶器，每件都是由人手製作，而今次同樣扣除營運成本，將收益捐去慈善機構。不少網民對嘉欣推出陶器售賣齊聲讚好，更有網民向她查詢，會否在台灣都可以買到，不過嘉欣的網店剛開始營運，故銷售和寄貨暫時只限香港地區。

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