楊穎（Angelababy）今晚與老公黃曉明齊齊現身微博之夜活動，兩人分別現身，而今日32歲生Baby更以一套公主味濃的黃色禮服出現，為了角色瘦了不少的黃曉明則一身黑現身。兩人的座位接近，但並非隔籬位，加上相信與武漢肺炎疫情關係，每一位嘉賓都是獨立坐，而且座位之間有一定距離，Baby與黃曉明在鏡頭前零交流！

話雖如此，Baby見到倪妮時則親暱閒話家常，又頭貼頭影相，相比起與老公黃曉明，更見雲泥之別。

Baby頂硬上

Baby與倪妮、楊冪、張雨綺、唐嫣、佟麗婭同獲頒年度之星，她們被要求即席在台上選一條絲巾，披上並行catwalk，眾女星表現尷尬，個個都不願行，奈何大家都逃不掉，最後被迫完成任務，主持人還不時講叫壽星女Baby：「把這段（行catwalk演出）送給自己吧！」Baby邊行邊揮動絲巾，雖然她全程面帶笑容，但難掩尷尬。

不過，「好戲在後頭」，Baby等6女星被要求跟一幅大媽手拖手的星形合照擺甫士影相，眾女再尷尬到爆燈，但時間緊逼，只好快快完成任務，雖然主持人表示「這個就作為生日禮物送給Baby」，但看不到Baby有喜悅神色。臨落台前，其他女星分別將「道具」絲巾送給Baby，Baby的尷尬有增無減。

網民轟垃圾

事後Baby等人的cap圖在微博洗版，大都表示Baby等人十分尷尬，甚至有人直接問「Baby做錯了甚麼」，亦有人轟大會，直指環節很垃圾：「主持人甚麼水平，垃圾玩意兒」，明顯十分不滿。而「楊冪唐嫣baby倪妮佟麗婭張雨綺土味合影」更成為熱門搜尋字之一。

在Baby登場後數分鐘，輪到黃曉明上台攞年度影響力演員，他與同獲此獎的周冬雨一起上台，見他上樓梯時，伸手輕輕護着女方，盡顯紳士風度。他又向鏡頭揮手，似乎心情十分好，但他在台上未有提起老婆。

另外，鄧紫棋（G.E.M.）與2名曾傳緋聞的華晨宇（花花）及張傑同台領微博年度音樂人獎，同獎得獎者還有鹿晗及吳亦凡等，雖然G.E.M.並未站在2名緋聞男友旁邊，但網民對他們3人同台嘖嘖稱奇。

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