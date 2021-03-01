汪東城近年事業轉移大陸，他是前台灣男團飛輪海成員，該男團曾紅極一時，日前汪東城在大陸綜藝節目《吐槽大會》公開解散原因，被網民質疑「消費」隊友，事關他在節目中，先聲稱是「飛輪海自封的隊長」，指因為隊員「不相愛」就解散了。

汪東城忽然大聲講並配合誇張的動作：「我太清楚了！一個團（隊）要長久，當隊長就要跟你的隊員相處非常融洽，隊員之間的感情要好，溫度才能凝聚。最好讓你的隊員愛上你。」之後他則含情脈脈看着一位男嘉賓，觀眾發出尖叫聲，汪東城有些口窒窒地說：「我就是做不到了，所以我們團就解散，你看吳尊愛的還是他老婆。」

飛輪海於2005年出道，有辰亦儒、汪東城、吳尊及炎亞綸，2011年吳尊因無心唱歌而退團，四子當年看似合作無間，查實早已有心病，汪東城與炎亞綸更屢傳不和，炎亞綸曾在主持節目《花花萬物2》時，坦言他跟飛輪海成員並非朋友，甚至不常聯絡，「不是玩在一起的人，說不是朋友，因為我覺得不用假裝，我也是不想假裝的人，所以我講出來並沒有貶意，我只是覺得說就真的不是，平常也沒聯絡」，炎亞綸直認在某些時候討厭其他成員。而辰亦儒去年40歲生日，舊隊友吳尊及汪東城為他慶祝生日，炎亞綸也不見蹤影。看來這個心結恐怕幾難解開！

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