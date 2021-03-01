韓國男神宋仲基夥拍女星全汝彬、2PM成員澤演等人主演的tvN新劇《Vincenzo》，昨日播出第4集，宋仲基正式反擊對抗巴別集團，更揭開集團背後真正的話事人原來是澤演，反轉劇情立即刺激收視創新高，達雙位數的10.215%，而首都圈最高收視更達12.9%，成績理想，至於香港劇迷可於Netflix上追看最新劇情。

劉在明不治

承接上集，宋仲基及劉在明發現巴別集團旗下的巴別製藥的陰謀後，遭到可疑人士的襲擊，被大型貨車撞倒，劉在明最終不治，宋仲基亦陷入昏迷。劉在明的女兒全汝彬得悉爸爸的死與巴別集團有關後，離開與巴別集團同一陣營的友像律師事務所，與蘇醒過來的宋仲基聯手報復。

澤演真正身份曝光

宋仲基及全汝彬偽裝成防疫車輛，潛入巴別製藥原料儲藏庫，用大火將倉庫燒得面目全非，令巴別製藥無法推出會令人上癮的新藥。隨後卻出現了驚人的反轉，巴別集團的真正會長竟是澤演，他一改律師樓實習生儍更更的樣子，木無表情地望着眼前着火的倉庫，預告他與宋仲基、全汝彬間的戰爭。

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