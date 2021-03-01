汪明荃、龍貫天及新劍郎今日現身油麻地戲院，主持《八和頻道》啟動儀式。在疫情下粤劇工作全面受阻，汪阿姐感謝民政事務局常任秘書長謝凌潔貞建議八和製作網上節目，並撥款資助。

對粤劇有深厚認識的羅家英擔任召集人，從頭到尾給予不少資料及寶貴意見，策劃促成整個《八和頻道：粤劇網上學堂》的導賞節目內容。家英哥身處上海未能出席，不少老倌都在台上感激家英哥的付出，更擔心他健康不勝負荷，幸好拍攝工作完成後，家英哥仍精神奕奕。

阿姐表示若果不是疫情，根本無可能動員超過350名粵劇老倌及從業員拍攝，節目令觀眾可以深入認識粤劇唱、做、唸、打每一個環節。花了兩個月時間完成40集節目，每集約10分鐘，阿姐說：「今次我冇參與演出，主要係負責邀請嘉賓同監察整件事。粤劇一向冇考試制度，今次製作令粤劇可以有據可依，觀眾睇完之後可以知道演員做得好唔好。」

阿姐透露家英哥從籌備至拍攝都非常辛勞，但也是他多年來的心願，問到家英哥身在何處？她說：「佢就慘，聽日完成上海隔離14日，之後再到橫店再隔離多14日先開工拍戲。」同時，阿姐感謝理工大學以非常便宜租金租出場地拍攝，為了爭取時間，每日都連續拍10多小時。表演場地早前已重開，阿姐表示粵劇業界開始復工演出，但場地有限，她的演出延至今年12月才公演。

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