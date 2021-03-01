38歲華裔女導演趙婷以《浪跡天地》（Nomadland）揚威第78屆金球獎頒獎禮，大熱奪得戲劇組最佳電影及最佳導演，是繼《斷背山》的李安後再有華人導演奪得此獎，更是首位華人女性奪得金球獎最佳導演。雖然趙婷被荷李活影壇捧到上天，但她在《浪跡天地》中描述窮人卻被批評欠缺信服力。

趙婷父親被指身家達10億美元（約78億港元），日前她受訪回應其父是億萬富翁的傳聞，被傳出身富裕家庭的趙婷直言：「這是假新聞，我的父親不是億萬富翁，從來也不是。如果這是真的，我希望他們能支付我的學貸與房產抵押。」趙婷的父親趙玉吉是中共黨員兼商界名人，曾任北京鋼鐵公司總經理以及副董事長，現任北京一間投資管理公司的董事長，而她的繼母則是內地著名女星宋丹丹，而生母則曾經是解放軍劇團成員。

趙婷出生於中國北京，自認少女時期很反叛，喜歡看漫畫、寫小說、看電影，反覆看了無數次王家衛的《春光乍洩》，推崇該片對她有關鍵性影響。15歲時，不諳英語的她被父母送到倫敦就讀寄宿學校，但她嚮往的卻是到美國過自由生活，後來又搬到洛杉磯讀完高中，之後她修讀政治科學系，於紐約大學蒂施藝術學院碩士班攻讀電影製片。

中國一直培養多位名導進軍國際，雖然張藝謀憑1995年的《搖啊搖，搖到外婆橋》及2004年《十面埋伏》入圍金球獎最佳外語片，陳凱歌亦憑《霸王別姬》奪得金球獎最佳外語片，不過培養的中國本土導演全部也是功虧一簣，反而趙婷到一個自由土壤長大卻成為首位贏得金球獎最佳導演的中國人女導，使她在4月舉行的第93屆奧斯卡頒獎禮上有望再創影壇神話。

影后法蘭絲麥杜文（Frances McDormand）主演的《浪跡天地》，講述踏入遲暮之年的女主角，遇上全球金融海嘯後的經濟大衰退，一無所有的她決定收拾細軟駕駛露營車出走，加入現代遊民浪族，向未知之地出發的第二人生。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！