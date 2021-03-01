新增回應

韓國女團AOA的27歲前成員珉娥，去年7月在網上控訴10年以來一直遭隊長智珉欺凌，不過昨日再有女團爆出欺凌事件，APRIL的23歲前成員李玹珠的胞弟昨日在網上發文，指姐姐因為遭隊友欺凌而患上恐慌障礙，一度試圖自殺，因此才退團，立即引起熱議。

曾試圖自殺

自稱是李玹珠胞弟的網民表示，姐姐在隊內遭霸凌、排擠，因而患上恐慌障礙與呼吸困難，甚至試圖自殺，最後選擇退團，但事務所卻要求她在信中，表示是為了集中演技才退團，令姐姐被fans鬧她自私、背叛團體，長時間受到fans惡評攻擊。網民續指曾擔心爆料會影響到姐姐李玹珠的事業，所以一直忍耐，但看着APRIL成員像沒事一樣繼續活動、好好活着，再也不想袖手旁觀，所以才寫下了爆料文，他更直言：「連我都這麼痛苦，想到姐姐就更令我傷心及生氣。」

同學加碼爆料

繼李玹珠胞弟發文後，自稱是李玹珠的高中同學亦加碼爆料，直指：「APRIL沒有旁觀者，全是加害者，只能說她們的欺負行為已經超出了單純忌妒的水準。」文中提到：「記憶中的玹珠是愛笑、可愛的朋友，雖然知道她受到欺凌依然堅持活動，卻只能給予安慰、一起生氣，沒有其他能做的，到現在才出現寫下這些內容，真的很抱歉。」

對於網上爆料，APRIL所屬的DSP事務所僅在李玹珠胞弟發文後，表示「正在確認中」，之後就一直沉默，未有其他回應。APRIL於2015年出道，多次經歷成員變動，目前以6人之姿活動。李玹珠於2016年宣佈退團，轉型做演員。

事務所否認

今日下午DSP事務所發聲明否認欺凌，指李玹珠本身是事務所的演員練習生，後來說服她加入APRIL，但李玹珠出道後因為體力和精神上的問題而不能參與組合活動，翌年提出退團，當中並沒有加害者或受害者的存在。

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