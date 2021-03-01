有「宅男女神」外號的27歲女星董嘉儀（大埔LuLu），早前被揭與組合天堂鳥隊長葉灝基（Gordon）撻着，男方更背着正印女友約大埔LuLu行山，但大埔LuLu堅稱自己與Gordon只是了解中，未正式拍拖。

大埔LuLu未封盤，但就遇上不幸事，她昨日在社交平台的限時動態透露自己不幸遇上露體狂：「啱啱有個變態特登行去我前面，着住條開洞露下體嘅褲，嚇到即刻跑走，忍唔住喊。」大埔LuLu更特別呼籲各路姊妹：「各位女仔一個人返屋企嘅時候，揀啲多人嘅地方行。」

雖然昨日被變態佬嚇到喊，相信其心情大受影響，但大埔LuLu今日如常去做gym強身健體，似乎已經回復狀態，做運動舒展身心。至於Gordon就未有表示，他今日在IG貼出自己首次去露營的照片，他還風騷表示：「第一次去露營就搞到咁豪華，下一次去點超越佢，不過下次會選擇唔使行山去嘅地方。」見他鋸扒又食鵝肝，未知有無抽空慰問大埔LuLu呢？

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