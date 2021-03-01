林二汶為在年初奪得「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」後，遵守承諾，入紙申請紅館檔期，早前宣佈3月27日在紅館舉行一場林二汶《The Beginning of Faith》演唱會，成為今年首位在紅館開騷的歌手。

由於武漢肺炎疫情未退的關係，演唱會的座位表有新安排，不設山頂區的位置，門票統一為票價680元，二汶曾指會將紅館變成『沒有山頂嘅朋友』的紅館演唱會。主辦寰亞發言人表示：「香港體育館表演場地於2月19日起恢復有現場觀眾的演出活動，並設特別座位安排，觀眾入座人數不能超過原定可容納人數的一半 （約6,250），本公司根據此場地規定安排今次演唱會觀眾座位。」

由今日起至3月5日，樂迷可以信用卡優先訂票，持卡人訂購上限為8張門票，不過在今日首天開賣不久，信用卡優先訂購的門票已火速售罄，有樂迷在討論區留言已成功購票，希望快點到開騷日；亦有不少樂迷在二汶的IG留言，表示買不到門票，要求加場。買不到門票的樂迷亦可於3月9日於城市售票網公開售票時購票。對於今次劃一收費680元，有人嫌貴，但有網民指：「開得一場，入得50%人，其實蝕住做，仲想點！」、「搞手只求打個和，大家開心就得。」

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