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金球獎丨《波叔出城2》奪喜劇組最佳電影 沙格奪影帝

9小時前

第78屆《金球獎》（Golden Globe Awards）於香港時間今早舉行，《波叔出城2》（Borat Subsequent Moviefilm）獲得音樂及喜劇組最佳電影，而沙格畢朗高漢（Sacha Baron Cohen）亦獲最佳男主角，擊敗《Palm Springs：戀愛假期無限LOOP》（Palm Springs）Andy Samberg、《畢業舞會》（The Prom）James Corden、《Hamilton》米蘭達（Lin-Manuel Miranda）及《The Personal History of David Copperfield 》迪柏特爾（Dev Patel）。

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沙格畢朗高漢得知作品獲最佳電影後，一開始就狂講笑話，逗得一眾入圍者非常開心，之後他又對導演與劇組表示感謝：「你們夠大膽，冒被捕與武漢肺炎的風險下拍攝。」在再奪最佳男主角時，他感謝大會，又再感謝劇組：「謝謝當地考察的團隊，他們真的搏命，有機會被槍傷。」

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