日本東京奧運會原定於去年7月舉行，但受武漢肺炎疫情影響，當時大會決定延期一年至今年7月23日。不過，由於當地疫情持續肆虐，奧運會能否順利開幕仍是未知之數，但今個月25日起的聖火傳遞活動已遇上阻滯，原本答應傳聖火的藝人聲稱因檔期問題而紛紛退出。

因武肺未定開跑日

連日來有日本藝人公開宣佈辭任火炬手，其中包括代表石川縣的48歲女星常盤貴子、沖繩縣的23歲混血新紮女星玉城Tina，以及代表福島縣的39歲男星齋藤工等，他們均以工作檔期未能配合為由而決定辭任。據悉，齋藤工是在去年中就已經向當局提出請辭。有圈中人透露，由於奧運會因武肺延期，藝人的起跑時間至今仍未確實，所以令他們難以騰空一個月時間遷就。

避批評或掀退任潮

事實上，日本方面前年早已為聖火傳遞活動宣傳，綾瀨遙前年年底現身記者會公開招募奧運火炬手，石原聰美則於去年2月到東京西部的羽村市，參與聖火接力綵排，大會日前亦提出多項防疫措施建議，以減少感染的機會。不過，藝能事務所方面就指，有名人的地方就會有人群聚集，如藝人真的落場，或會受到其他人的批評，認為冒險去跑亦沒有意義。而最諷刺的是，火炬傳遞大使石原聰美於上月初被爆於1月中驗出確診武肺，被質疑事務所刻意隱瞞事件。

另外，有傳藝人或因不滿東京奧組委前主席森喜朗才決定辭任，他曾提議讓藝人拿着聖火在田裏跑，以免引來人群聚集。森喜朗上月初開會時，亦涉嫌性別歧視，指女性多的理事會議會很花時間，還指若增加女性理事人數，必須限制發言時間，最終被迫辭去職務。今次爆出辭任風波後，仍在火炬手名單上的石原聰美、指原莉乃、窪田正孝、綾瀨遙和伊藤英明等亦未知會否跟風辭任。