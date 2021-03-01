韓國女星金所炫孖《大力女子都奉順》男星志洙合作、Viu Original首套原創韓劇《月升之江》，上月首播即成為收視冠軍，劇集將於今晚播出第5集，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看新劇。

聯手合作

上周劇情講到金所炫失憶後成為殺手，最後終於得知自己的真正身份是平岡公主，而志洙為了保護女方而叫她留在鬼谷村生活。於今日新公開的劇照中，金所炫不再以殺手的造型示人，似乎是打算在村內過平凡的生活。照片中見到志洙似乎陷入苦惱之中，金所炫就甜笑望向男方，又把自己的手放在志洙的手上，令志洙有點驚訝，未知二人的關係是否將極速發展？另外，二人亦將聯手合作，劇組表示：「二人從艱難的過去中擺脫出來，慢慢創造新的未來，二人將重新建立牢固的關係。」

另外，金所炫上月於IG公開《月升之江》穿上韓服的造型照時，引來大陸網民不滿，指她身上穿的服裝並非韓服而是漢服，更意外掀起中、韓網民罵戰。不過金所炫未有受是非影響，昨日仍有於IG公開穿韓服的新照冧劇迷。

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