朱慧敏1月底時跟養和醫院心臟科醫生陳良貴（Jason）結婚，兩人婚後大方分享相識經過到墮入愛河，近期夫婦保持開live和觀眾見面，與大家探討醫學、健康問題，但每每不自覺晒愛，昨晚二人邀請了共同好友王賢誌（Vinci）湊個嬲字對談，朱慧敏感激王賢誌一直以來的關愛。

朱慧敏憶起有一年生日相約王賢誌去睇鄭欣宜演唱會，但她因病服藥後唔知醒，王賢誌說：「到夜晚七點都冇聲氣，以為佢放飛機，以前袁偉豪住佢樓下，差啲想叫佢落去睇睇咩事。」後來二人繼續行程睇演唱會，原來王賢誌早已安排了生日蛋糕，朱慧敏說：「演唱會一完佢仲催我快啲行，最初以為催我入後台影相，點知係行落尖東，話趕住12點切蛋糕影生日相，真係好sweet。」夫妻一同多謝王賢誌關懷厚愛，之後更大爆Jason情人節趣事，朱慧敏狂笑，「舊年情人節，Vinci同聰聰（Vinci另一半）上嚟我哋屋企，我好開心咁講，Jason將我同佢一張合照，print咗張黑白紙送畀我，仲寫上happy valentine’s day，啲字體仲cut咗一半，因為公司部機啲墨唔夠印，我好開心同聰聰講，點知佢第一句，『吓，淨係送張咁嘅嘢俾你呀？』」Jason嚮往另類浪漫，「心意嘛，呢個夠特別，世界上搵唔到第二樣嘢一模一樣，買手袋、銀包冇乜意思。」冧得身旁朱慧敏笑晒口，亦體諒醫生要務繁忙，平日不用自己影印。Jason此舉別出心裁，難怪他自認平日古靈精怪，不會輕易被人猜測到。對另一半而言締造不少驚喜，朱慧敏笑說：「我哋喺屋企相處時好似演戲，好滿足到我做戲感覺，不過唔係扮演醫生護士。」

朱慧敏和Vinci相識於2018年時，雖然日子不算太久，二人熟落後建立感情深厚，Vinci有感對方和新聞上所講不同，時常主動為好友澄清，並感同身受，「我都成日俾人話我有錢仔，唔係有心做呢行。」朱慧敏說：「最初我都唔了解你背景，冇諗你係咩二世祖，後來search先知，啲人講到你好有錢。」在工作方面朱慧敏曾經歷反覆期，沒想過Vinci會伸出援手，「有次Vinci問我係咪好鍾意做戲，我話我夢想係演戲，佢真係幫我打俾有力人士，監製、高層，出到嚟好直咁講，叫人開劇搵我，仲要餐飯係佢請。」

之後有網民指朱慧敏和馬來西亞女歌手Gin Lee似失散姊妹，她面帶不悅：「哦...係咩。」即扯開話題，Vinci仍未識趣繼續問有冇覺得和任何一位藝人似樣？朱慧敏即眼定定擰頭示意沒有，老公Jason即幫口：「我第一個印象咪朱慧敏囉。」相隔一會後再有網民指朱慧敏和雷頌德老婆Jade（梁家玉）相似，Vinci表示認同，不過朱慧敏卻極度抗拒，「我唔覺囉，唔覺呀，你見到佢真人就知一啲都唔似，邊似。」反應明顯十分介懷，Vinci也不明所以，輕拍朱慧敏：「咁嘅語氣嘅。」尾聲時朱慧敏透露現時生活注重養生，會戒宵夜及休息充足，並和老公Jason預告下次和大家探討近日坊間熱話疫苗問題。

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