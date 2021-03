第78屆金球獎頒獎禮於今日舉行,大會參照上年艾美獎方式,於網上直播公佈獎項。迷你劇組方面,Netflix大熱劇《后翼棄兵》(The Queen’s Gambit)獲最佳劇集,而因此劇爆紅的安雅泰萊采兒(Anya Taylor-Joy)亦獲視后。

安雅得獎時非常驚喜,她先感謝一同爭獎的妮歌潔曼(Nicole Kidman):「當然要感謝Netflix,我們有美麗的劇組與演員,謝謝你們讓我參與,謝謝喜愛劇集的觀眾。」之後《后翼棄兵》再下一城,奪迷你劇組最佳劇集,製作人表示:「謝謝女主角安雅,與你合作是最大的喜樂,也感恩劇集讓西洋棋重新性感起來。」

另外,「變形俠醫」麥克雷法路(Mark Ruffalo)憑《他是我兄弟》(I Know This Much Is True)奪迷你劇組視帝,他表示:「首先這些演員都是我的同伴,是我敬仰、愛及偶像。」他又感謝劇組、導演、所有合作單位。他表示這個故事關於美國家庭中的分裂與原諒,他都希望大家都修補裂口、關注地球。與他爭獎的都是勁敵,分別有《Your Honor》拜仁鈞士頓(Bryan Cranston)、《無所作為》(The Undoing)曉格蘭特(Hugh Grant)、《The Good Lord Bird》伊芬鶴基(Ethan Hawke)與《The Comey Rule》謝夫丹尼斯(Jeff Daniels)。

