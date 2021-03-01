第78屆金球獎頒獎禮於今日舉行，大會參照上年艾美獎方式，於網上直播公佈獎項。迷你劇組方面，Netflix大熱劇《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）獲最佳劇集，而因此劇爆紅的安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）亦獲視后。

安雅得獎時非常驚喜，她先感謝一同爭獎的妮歌潔曼（Nicole Kidman）：「當然要感謝Netflix，我們有美麗的劇組與演員，謝謝你們讓我參與，謝謝喜愛劇集的觀眾。」之後《后翼棄兵》再下一城，奪迷你劇組最佳劇集，製作人表示：「謝謝女主角安雅，與你合作是最大的喜樂，也感恩劇集讓西洋棋重新性感起來。」

另外，「變形俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）憑《他是我兄弟》（I Know This Much Is True）奪迷你劇組視帝，他表示：「首先這些演員都是我的同伴，是我敬仰、愛及偶像。」他又感謝劇組、導演、所有合作單位。他表示這個故事關於美國家庭中的分裂與原諒，他都希望大家都修補裂口、關注地球。與他爭獎的都是勁敵，分別有《Your Honor》拜仁鈞士頓（Bryan Cranston）、《無所作為》（The Undoing）曉格蘭特（Hugh Grant）、《The Good Lord Bird》伊芬鶴基（Ethan Hawke）與《The Comey Rule》謝夫丹尼斯（Jeff Daniels）。

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