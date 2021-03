第78屆金球獎(Golden Globe Awards)於香港時間今早舉行,天娜菲(Tina Fey)與愛美寶娜(Amy Poehler)分別於曼哈頓和洛杉磯兩地主持。32歲黑人男星丹尼爾卡魯亞(Daniel Kaluuya)憑電影《Judas and the Black Messiah》大熱獲得最佳男配角,擊敗多位強勁對手,包括「波叔」沙格畢朗高漢(Sacha Baron Cohen)的《芝加哥七人案:驚世審判》(The Trial of the Chicago 7)、《蛛屍馬跡》(The Little Things)謝勒力圖(Jared Leto)、《家庭變幻時》(On The Rocks)標梅利(Bill Murray)和《One Night in Miami》Leslie Odom Jr.。

而迷你劇及電視電影最佳男配角亦是由《星球大戰》(Star Wars)系列的28歲黑人男星約翰保也加(John Boyega),憑英國黑人導演Steve McQueen執導的電影系列《Small Axe》獲得。今屆《金球獎》是非多多,荷李活外國記者協會遭受種族歧視指控,被指協會只得87個成員兼一個黑人成員都沒有,完全欠缺多元的聲音。曾發起反性侵行動的基金會Time’s Up亦登出廣告,抗議金球獎歧視黑人,獲多位明星支持。

