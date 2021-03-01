第78屆金球獎（Golden Globe Awards）於香港時間今早舉行，天娜菲（Tina Fey）與愛美寶娜（Amy Poehler）分別於曼哈頓和洛杉磯兩地主持。32歲黑人男星丹尼爾卡魯亞（Daniel Kaluuya）憑電影《Judas and the Black Messiah》大熱獲得最佳男配角，擊敗多位強勁對手，包括「波叔」沙格畢朗高漢（Sacha Baron Cohen）的《芝加哥七人案：驚世審判》（The Trial of the Chicago 7）、《蛛屍馬跡》（The Little Things）謝勒力圖（Jared Leto）、《家庭變幻時》（On The Rocks）標梅利（Bill Murray）和《One Night in Miami》Leslie Odom Jr.。

而迷你劇及電視電影最佳男配角亦是由《星球大戰》（Star Wars）系列的28歲黑人男星約翰保也加（John Boyega），憑英國黑人導演Steve McQueen執導的電影系列《Small Axe》獲得。今屆《金球獎》是非多多，荷李活外國記者協會遭受種族歧視指控，被指協會只得87個成員兼一個黑人成員都沒有，完全欠缺多元的聲音。曾發起反性侵行動的基金會Time’s Up亦登出廣告，抗議金球獎歧視黑人，獲多位明星支持。

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