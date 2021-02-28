政府早前以防疫為由一度長期關閉體育及演藝場所，嚴重打擊業界生計。身為港協暨奧委會副會長的霍啟剛，早前開記招批評政府無視體育界處境嚴峻，為體育界發聲之餘，霍啟剛亦不忘盡父親責任陪子女享受天倫。

日前下午5時許，《蘋果》記者見到霍啟剛與太太郭晶晶與3子女現身數碼港，雖然同行還有一名工人姐姐，但身為前奧運跳水冠軍的郭晶晶仍親自跑來跑去服侍3個小朋友，甚至一個人搬3部單車和滑板車。

當日郭晶晶與老公一行人推住單車和滑板車離開公園往附近商場，估計兩公婆剛陪子女到公園耍樂。一家5口與工人姐姐準備過馬路時，霍啟剛先睇清楚沒有車行駛，才示意大家過馬路，見7歲大仔一支箭向前行，郭晶晶就傍實坐住單車的2歲細女，而霍啟剛就負責推另一部較大的單車，並由工人姐姐拖實3歲二女，3個小朋友表現得相當開心，不時蹦蹦跳跳，之後齊齊走入商場一間coffee shop飲凍飲。不過由於早前只准2人一枱，郭晶晶讓子女們坐下，自己跟工人姐姐站在後邊，由老公負責買飲品，買完後坐在隔籬枱。

細女可能有得出街太開心興奮，一飲完未有戴上口罩便跑開，郭晶晶見到細女跳跳紮如此開心，亦踎低陪囡囡玩拍手掌和「猜情尋」遊戲，細女開心笑到露出可愛牙仔，之後又跑來跑去冇時停，至於二女就拿着飲品走來走去，大仔亦踩單車四圍兜圈，3個小朋友如此好動，真的少個人睇實都唔得。

在coffee shop逗留半小時後，一家人就到樓下麥當勞，估計因為快將近晚上6時不准堂食，所以霍啟剛就買外賣回家與小朋友開餐。不過，對於餐廳自助售賣機，霍啟剛與郭晶晶明顯不熟悉運作，二人左撳右撳研究，再加埋讓小朋友自己揀食物，前前後後搞足15分鐘始成功落order。

在霍啟剛等外賣期間，郭晶晶把握時間急急跑到對面超市購物，極速買了兩袋物品後急急放上七人車，然後又急急折返麥當勞，將子女們擺放門口的2部單車和一部滑板車攞走，見她一個人一口氣攞3部車，認真力大無窮。其司機見狀，亦第一時間上前幫郭晶晶搬大部單車上車，郭晶晶一搬完單車後又再折返麥當勞幫老公攞外賣上車，而老公和工人姐姐，沒多久亦攞住外賣與3子女步出商場。

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