霍啟剛與郭晶晶結婚八年多，育三名子女，大仔中曦已經七歲，兩個囡囡中妍和中怡分別三及兩歲。日前下午5時許，霍啟剛一家五口現身數碼港，雖有工人姐姐同行，但前跳水皇后郭晶晶與霍英東後人霍啟剛都好貼地，不但親自湊三子女，又去食平民快餐店，郭晶晶更為子女搬三部單車和滑板車，樂做阿四。

子女活潑蹦蹦跳

郭晶晶與霍啟剛當日與三個子女及工人姐姐，一行六人推住單車和滑板車離開公園往商場，估計他們剛陪子女到公園耍樂。霍啟剛領着一行人準備過馬路時，先看清楚路面狀況，才示意大家過馬路，大仔中曦先行，郭晶晶則傍實坐住單車的兩歲細女中怡，而霍啟剛負責推另一部較大單車，並由工人姐姐拖實二女中妍，三個小朋友不時蹦蹦跳，非常活潑。

郭晶晶等一行六人之後入商場一間coffee shop飲凍飲，由於當時限聚令未放寬，只准二人一枱，郭晶晶就讓子女們坐下，自己跟工人姐姐站在後面，由老公負責買飲品，買完後坐在隔籬枱快快飲。細女似乎很高興，飲完東西未有戴口罩便跑開，郭晶晶見到細女跳跳紮如此開心，亦踎低陪她玩拍手掌和「猜情尋」遊戲，細女開心笑露出可愛牙仔。二女則拿着飲品走來走去，大仔亦踩單車四圍兜圈，三個小朋友像母親運動細胞旺盛，十分活躍好動。

落單撳足15分鐘

在coffee shop逗留半小時後，郭晶晶與霍啟剛一家人到樓下快餐店，買外賣回家與小朋友開餐。不過，兩夫婦似乎不熟悉餐廳自助售賣機的運作，見他們左撳右撳，加上讓小朋友自己揀食物，前後搞足15分鐘才完成落單。

之後夫妻短暫分頭行動，霍啟剛等外賣，郭晶晶就把握時間跑到對面超市購物，極速買了兩袋物品放上七人車，然後又急急折返快餐店，將擺放門口的兩部單車和一部滑板車攞走，見她一個人一口氣攞三部車，認真力大無窮，不過司機見狀，就第一時間上前幫忙搬大部的單車上車。郭晶晶搬完單車，再折返麥當勞幫老公攞外賣上車，而老公和工人姐姐，沒多久也拿着外賣與三個小朋友步出商場。嫁入豪門的郭晶晶，看來不但沒少奶奶架子，更樂做阿四。