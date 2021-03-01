第78屆金球獎頒獎禮於今日舉行，進場紅地毯又是一場「時裝騷」，一眾女星衣香鬢影，受到疫情影響，今年頒獎典禮分別在紐約和洛杉磯兩地直播，參照上年艾美獎方式，於網上直播，陸續宣佈賽果，由美國女星愛美寶娜（Amy Poehler）及天娜菲（Tina Fey）隔空擔任大會主持。

12:02 《浪跡天地》（Nomadland）成為戲劇組最佳電影。《浪跡天地》由兩屆奧斯卡影后法蘭絲麥杜曼親自監製兼主演。

11:50 最佳戲劇類電影女主角由《The United States vs Billie Holiday》的Andra Day爆冷奪得。

11:45 沙格畢朗高漢（Sacha Baron Cohen）憑《波叔出城2》（Borat Subsequent Moviefilm）獲得音樂及喜劇組最佳男主角。

11:36 華裔女導演趙婷的《浪跡天地》（Nomadland）奪最佳導演。

11:33 「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）憑遺作Netflix《藍調天后》大熱封戲劇組影帝。查特域克上年8月因大腸癌病逝，查特域克的遺孀發言時激動落淚，呼喚丈夫”Honey, You keep it coming”！

11:25 安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）憑Netflix迷你劇集《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）獲迷你劇及電視電影最佳女主角，《The Queen’s Gambit》同時奪得最佳迷你劇及電視電影最佳劇集。

11:15 姬莉安德遜（Gillian Anderson）奪得電視戲劇組最佳女配角，在《王冠》飾演「鐵娘子」戴卓爾夫人扮得似模似樣。

10:57 電視戲劇組最佳劇集由《王冠》（The Crown）奪得，連掃金球戲劇組3大獎項。

10:55 最佳外語片由《Minari》奪得，改編自80年代移居美國的韓裔導演鄭李爍的真實故事。

10:44 電視戲劇組最佳男主角由「查理斯王子」佐斯奧康納（Josh O’Connor)憑Netflix劇集《王冠》（The Crown）奪得，與拍檔「戴妃」愛瑪歌連取下帝后榮譽。佐斯感謝同劇演員：「與你們合作就像上演技的大師班，謝謝愛瑪歌連，你有才華、有趣又出色。」他最後感謝爸爸媽媽，並呼籲大家要在這段時間關注精神健康。

10:34 金球獎頒獎嘉賓Ben Stiller在台上發揮搞笑本色，自嘲在疫情期間，跟許多美國人一樣，學識整烘焙料理，更拿出一個金球獎獎盃形狀的香蕉蛋糕，當場咬兩啖。

10:36 英國女星露莎蒙碧姬（Rosamund Pike）以Netflix電影《I Care A Lot》獲得音樂及喜劇類最佳女主角。

10:28 音樂及喜劇類最佳劇集由加拿大電視連續劇《Schitt’s Creek》奪得。

10:24 積遜蘇迪堅斯（Jason Sudeikis）憑《乜都得教練》獲得音樂及喜劇類最佳男主角。

10:21 最佳原創配樂由《靈魂奇遇記》獲得。

10:18 Netflix電影、蘇菲亞羅蘭主演電影《前路有你》憑歌曲《Io sì (Seen)》取最佳原創歌曲。

10:13 電視戲劇組最佳女主角由《王冠》的愛瑪歌連（Emma Corrin）奪得。

10: 01 播出美國「喜劇之父」Norman Lear的作品，他是今年金球獎終身成就獎得主。

09:37 迷你劇組最佳男主角由「變形俠醫」Mark Ruffalo的《他是我兄弟》（I Know This Much Is True）勝出。

09:35 Aaron Sorkin 自編自導的Netflix電影《芝加哥七人案：驚世審判》奪最佳編劇，這齣電影講述美國60年代著名的芝加哥七人案，從而批評美國司法制度 描寫不同政治光譜的社運人士之衝突與矛盾，這次Aaron Sorkin 是第9次金球獎獲提名，第3次獲獎。

09:28 大熱Pixar動畫《靈魂奇遇記》（Soul）獲最佳動畫。

09:24 喜劇組視后由《Schitt’s Creek》Catherine O’Hara憑《富家窮路》奪得，喜劇組今年成為全場焦點，全因日前《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）爆出賄選醜聞。

09:17 「星戰」系列班底的男星約翰・波耶加 《Small Axe》獲電視類最佳男配角。

09:13 「黑豹」男星丹尼爾‧卡盧亞憑 《Judas and the Black Messiah》拿下金球獎最佳男配角。

喜劇組今年成為全場焦點，全因日前《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）爆出賄選醜聞，喜劇組視后由《艾蜜莉在巴黎》而爆紅的莉莉歌連斯（Lily Collins）就有份角逐，最終獎項由大熱作《Schitt’s Creek》獲得。

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