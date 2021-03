過往每逢有大型的國際電影節,大眾焦點每每圍繞在正規的長片上,短片卻一直被媒體忽視。然而,短片絕非等於次一等,某些更比長片更耐看,短短的20分鐘,足以令你思考良久。而且短片往往能夠擺脫商業掣肘,令故事題材更多元化。今年的香港國際電影節仍然未知能否成事,果燃台率先為大家搜羅了來自世界各地的精采短片,接下來幾個星期會推出「國際短片精選」,為電影發燒友止止渴。

本周推介的四齣短片,分別是羅馬利亞的《The Chrismas Gift 秘密的耶誕禮物》、新加坡的《Piece Of Meat 底層社會食物鏈》、瑞典的《Shadow Animals 影中人》,以及北馬其頓共和國的《Would You Look At Her 英姿颯颯》,套套都有嗒落有味。

《秘密的耶誕禮物》(The Christmas Gift)

國家:羅馬尼亞、西班牙

導演:Bogdan Mureşanu

在獨裁統治的國度,司法制度淪亡,以言入罪司空見慣,人民活在白色恐怖之中,一個細微動作也隨時招來殺身之禍。《秘密的耶誕禮物》故事背景設定於1989年聖誕節前的羅馬利亞,爸爸返家後發現兒子寄了一封信給聖誕老人,童言無忌的他願望竟寫上「我想尼古拉死」(指獨裁者尼古拉‧壽西斯古)。爸爸擔心會被篤灰而惹禍,於是千方百計急謀對策。

上了年紀的一輩肯定聽過壽西斯古。他在生時是羅馬尼亞共產黨總書記,執政超過20年,獨裁、貪腐問題嚴重。到89年12月,在蒂米什瓦拉(Timisoara)發生了流血事件,羅馬尼亞黑警鎮壓示威者,之後引發了羅馬利亞革命。壽西斯古被後來變節的軍隊逮捕,經軍事法庭審訊後被判處死刑。羅馬尼亞共產黨從此解散。

《秘密的耶誕禮物》曾參與釜山國際電影節、莫斯科國際電影節等20多個地區影展,並奪得19年布魯塞爾短片展評審團大獎及最佳男主角獎。

底層社會食物鏈(Piece Of Meat)

國家:新加坡

導演:Jerrold Chong、Junxiang Huang

我們常譏諷土豪窮得只有錢,但在貧者越貧,富者越富的金錢世界裏,窮人窮得沒有錢之餘,連尊嚴和生存機會也沒有。動畫電影《底層社會食物鏈》,擺明食piece of shit的諧音,訴說一個身無分文的主人翁,如何被上流踐踏、剝削、欺壓,到死後也沒人理會的都市日常。

導演刻意將動畫裏出現的角色物化,以超現實方式呈現故事,如主角是一塊血淋淋的羊排、主角的病母是爛薯仔、主角弟弟是榴槤等等,藉此加強角色被社會標籤的無力和震撼感。從電影開頭,我們便感受到窮人根本無法改變生活,窮人不會享有平等教育和醫療,更不可能憑努力擺脫貧困。

結尾更隱晦地交代出脫貧的唯一途徑,就是要剝削、消費比你更卑賤的人。這是對物質主義世界的一大控訴。

《底層社會食物鏈》2019年曾到康城影展及安錫國際動畫影展參展。其後亦在高雄電影節「東南亞短片視窗」播放。

《影中人》(Shadow Animals)

國家:瑞典

導演:Jerry Carlsson

人類是群體動物,與生俱來便擁有「埋堆」能力,善於模仿和迎合別人,從中找到別人的認同而獲取安全感,這也是人類的生存之道。這衍生了一些規範與戒律,所有有違規條的,都被視為怪胎異類,人人得而誅之。我們身為個體,害怕變成另類、害怕被孤立、害怕被witch hunt。但,沒經獨立思考,便盲目仿效、遵守這些規範,又可會是絕對的對?

Jerry Carlsson的《影中人》,由小孩角度窺探成人世界的荒謬,講述小女孩跟隨她的兩個爸爸參加了一個奇怪派對,她看到的,無論是成人的說話談吐、餐桌禮儀,以至舞姿都詭異得離奇,人人都想融入其中,但不是人人都能成功。完全格格不入的她正感受到被排擠的恐懼。而再細想,這種絕對服從的單一化控制,其實與獨裁無異。

《影中人》甚有魔幻現實主義的味道,曾於2017參選華沙國際電影節及斯德哥爾摩電影節,並在瑞典烏普薩拉國際短片展獲得觀眾獎,2018年舊金山國際電影節中獲劇情短片金門獎、法国克萊蒙費朗國際短片展獲評審團特別獎及丹麥馬模電影節奪得最佳北歐短片獎。

《英姿颯颯》(Would You Look At Her)

國家:北馬其頓共和國

導演:Goran Stolevski

正如上文所說,act differently隨時換來世俗排斥,某些歐洲國家諸如北馬其頓共和國,依然存在很多性別不平等的問題。電影講述女生Aneta,性格、嗜好和行徑都比較男性化,後來被發現手機藏有閨密的照片,而被標籤為女同志。

北馬其頓是個保守的父權社會,同性戀一直是禁忌,直至96年才合法,但同性婚姻及同志權利都不受保障。根據2019年一項調查,歐洲的同志權利排行榜中,北馬其頓在歐洲49個國家中僅排第34。

《英姿颯颯》2018年曾參展多個國際電影節,包括悉尼電影節、墨爾本國際電影節、里斯本酷兒國際電影節,並在辛丹斯電影節短片欄目奪得評審團大獎。電影亦在2019年Side by Side LGBT電影節中奪得觀眾獎。

果燃台「國際短片精選」,每星期都有新片上架,帶你從光影出發遊歷世界不同文化,電影發燒友絕對不容錯過。

果燃台 | 果迷專屬嘅影片世界

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!