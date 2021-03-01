33歲日本女星多部未華子結婚一年多，今晚在其官方網站上宣佈陀B喜訊，目前已進入安定期，將於夏天榮升人母。

多部未華子與攝影師熊田貴樹在2019年10月結為夫妻，彼此因工作而認識，發展三年決定拉埋天窗，多部是次報喜就表示：「儘管是私事，我想報告正懷有第一胎的消息，雖然每日會感到不安，但承蒙大家的幫忙已進入穩定期。」談到工作方面，多部會視乎狀態再分配接job事宜，當大肚的消息公開後，獲廣大網民留言送上祝福。同日，多部未華子有新廣告曝光，她與深田恭子、永野芽郁以魔女look為代言電訊商拍攝三姊妹廣告系列。

多部未華子於2003年入行，兩年後主演電影《我愛奇諾奧》上位，同年獲得第48屆藍絲帶電影獎的最佳新人，而在婚後更加有不俗發展，去年憑擔正人氣劇《我的家政夫大叔》帶旺事業，劇集大結局的收視達19.6%，並於去年底在「日劇奧斯卡」中成為秋季檔日劇的最佳女主角。

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