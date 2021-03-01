黎姿和佘詩曼都是昔日大台當紅花旦，兩人曾在幕前合作，當中最為人熟悉就是劇集《金枝慾孽》。雖然黎姿自2008年結婚兼息影，忙於照顧家人及打理美容生意，但仍與圈中好友保持聯繫。而近年轉戰大陸發展的佘詩曼，難得最近留港過年，這對好姊妹相隔多年，今日難得聚首一堂。

兩人分別在社交網貼相和發文，黎姿寫住︰「很久沒見面了！charmaine_sheh跟我短聚，共渡愉快時光。期待着妳帶給大家更多精采作品。」而佘詩曼亦在社交網留言表示，雖然朋友不常見，但當大家聯繫時，如昨天一樣。黎姿亦有回應阿佘說︰「妳永遠是我的好夥伴懷念爾淳、芷若、春分........珍惜妳這個好朋友！」兩位女神難得合體，網民亦紛紛留言︰「凍齡女神」、「參見兩位小主」、「宮鬥劇鼻祖」等。

今年49歲的黎姿，跟45歲的佘詩曼甚投緣，早前阿佘主演的劇集《燕雲台》首播，黎姿不忘在社交網為好姊妹宣傳及打氣，更搞笑地寫︰「這次你沒有情敵了。」其實兩人曾在劇集《倚天屠龍記》中分別飾演周芷若和趙敏，以及在《金枝慾孽》中分別演爾淳小主和玉瑩小主，兩劇都是演情敵。直到在劇集《火舞黃沙》中，兩人才演好姊妹明鳳和春分。

而當年《金枝慾孽》不單止戲中爭風呷醋，戲外一班花旦爭獎爭風頭更精采。當年盛傳阿佘與另一位女主角張可頤為爭戲份爭風頭而水火不容，而阿佘更同黎姿爭視后，最終由黎姿奪得，因此曾有傳兩人為爭獎而不和。

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