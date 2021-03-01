方力申去年獲委任為旅遊發展局成員，任期兩年至今年12月31日，他上任時表示希望帶動影視行業，目標吸引外地影業來港拍攝，藉以推動旅遊業。不過目標未實現，方力申就反轉角色，幫手推動大灣區宣傳。

香港政府近年積極配合大陸，大灑金錢唱好大灣區，曾經為政府填過《始終有你》的陳少琪前日在facebook認叻，稱得到政府支持拍攝年輕人在大陸生活的紀錄片，節目昨日在TVB首播。不過陳少琪自己攞完彩，又特別感謝方力申幫手唱節目主題曲《起跑線》，相反方力申只是貼相專心食自己的生日飯。

《起跑線》MV影住方力申由香港跑步到大灣區，諷刺的是，方力申起跑的地方，正是往時好多遊行的起步點——中環遮打花園。MV現時只有在政制及内地事務局開設的「粵港澳大灣區」YouTube channel睇到，在政權之下，歌詞緊貼政府，叫人要「眼界擴大」、「穩中求變」。

方力申被陳少琪點名後，忽然成為了政府宣傳代表，有網民覺得驚訝表示撐唔落，更連帶唱功差、演戲屎都再被翻兜嘲笑。

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