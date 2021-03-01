第78屆金球獎（Golden Globe Awards）於香港時間今早舉行，去年8月因大腸癌離世的「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman），不負所望憑Netflix電影《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）擊敗83歲安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）《爸爸可否不要老》（The Father），奪得戲劇組電影最佳男主角，查特域克的遺孀Taylor Simone Ledward喊爆代為領獎。

今次查特域克首次獲得金球獎，可惜在死後才得到獎座，其實他在拍《藍調天后》時已身患絕症，而且忍受着極大的痛楚，他生前的經理人Michael Greene指查特域克因為能夠與金像影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）合作而感到興奮。此外，2008年離世的希思萊杰（Heath Ledger）亦於死後翌年憑《蝙蝠俠：黑夜之神》（The Dark Knight）小丑一角獲得金球獎及奧斯卡最佳男配角。

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