新增內容

38歲華裔女導演趙婷以《浪跡天地》（Nomadland）大熱奪得第78屆金球獎戲劇組最佳電影及最佳導演，是李安2006年以《斷背山》獲獎後，再度有華人導演捧走此項殊榮，也是首位華人女性奪得金球獎最佳導演。

趙婷執導、奧斯卡影后法蘭絲麥杜文（Frances McDormand）主演的《浪跡天地》，在今屆金球頒獎禮上連獲四項提名，趙婷去年已在第77屆威尼斯影展上勇奪金獅獎最高榮譽，成為首位奪得最佳電影金獅獎的華裔女導演，加上又在美國影評人協會（The National Society of Film Critics）、美國葛咸電影頒獎禮（Gotham Awards）等榮獲最佳電影等，今次奪下金球獎最佳導演可謂毫無懸念。

趙婷在荷李活炙手可熱，早前執導完Marvel大作《永恆族》（Eternals）後，她將開拍一部與別不同的吸血鬼德古拉科幻電影，改編自愛爾蘭作家Bram Stoker的1897年經典小說《德古拉》（Dracula）。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！