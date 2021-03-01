第78屆金球獎頒獎禮於今日舉行，受到疫情影響，今年頒獎典禮分別在紐約和洛杉磯兩地直播，但一眾女星依然悉心打扮，睇頭十足，台上台下一樣精采。

黑白禮服向來最穩陣，妮歌潔曼（Nicole Kidman）以Louis Vuitton黑色高領入膊晚裝現身，由設計師Nicolas Ghesquiere訂製，裙上飾以金線刺繡的鐵鏈釦圖案，高貴大方。獲得電視戲劇組最佳女主角的愛瑪歌連（Emma Corrin）就着上Miu Miu禮服領獎，誇張的寬闊肩線和羊腿䄂的剪裁充滿復古感，ruffles領口和水晶的細節則添上甜美氣息，造型有一種古典美；「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot）以Givenchy的白色連身裙登場，可惜設計略嫌平淡，沒甚麼亮點。

憑Netflix大熱劇《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）封后的安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）以Dior的祖母綠deep v高訂晚裝連外套配Tiffany & Co.珠寶登場，氣派非常。艾麗芬寧（Elle Fanning）的Gucci湖水藍水晶吊帶拖地晚裝裙，恍如公主般優雅；而雅曼達施菲（Amanda Seyfried）則以Oscar de la Renta迎戰，粉紅色晚裝的大露背剪裁加上圍繞着整個人的花圈細節，雅緻嫵媚，非常搶鏡，雖然失落女配角獎，但在紅地毯上反勝一仗。至於受賄選醜聞影響輸視后的莉莉歌連斯（Lily Collins），着上Saint Laurent印花刺繡單肩連身裙，腰部一邊縷空，性感又不失個性，加上大捲髮和誇張的煙眼妝容，80年代的風格與平日的形象截然不同。

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