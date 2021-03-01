近日不少韓星被爆涉校園暴力，當中包括人氣劇《驅魔麵館》上位男星趙炳圭、「馬舞女」泫雅、女團(G)I-DLE成員穗珍、《梨泰院Class》金東希、韓片《勁舞Dancing癲》女星朴慧秀等人，於人氣話題劇《Penthouse》中演金素妍女兒河恩星一角的22歲女星崔藝彬，今日亦被爆涉校園暴力。

初中時辱罵同學

今日有韓國網民上傳了一篇揭露初中時期遭到崔藝彬校園暴力的文章，該網民表示：「崔藝彬轉校來後，我把我最好的朋友都介紹給她，結果她和我最好的朋友一起孤立我，去走廊飲水機時會在我的耳邊辱罵我，直到現在我還不知道那樣欺負我的理由。」

網民表示：「雖然不是一群不良少女，不過是學校內最有影響力的群體，初中時期一直欺負我，初三時傳短訊道歉，指是受別人指使的。」而網民表示爆料是為了得到真誠的道歉。

事務所否認

崔藝彬所屬事務所今日否認傳聞，表示向演員本人及其朋友確認後，指網上爆料不是事實，又預告將對惡意散播謠言的人採取法律行動。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！