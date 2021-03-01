今年的金球獎頒獎禮在疫情下舉行，串流平台Netflix亦再次成為大贏家，一共包攬十個獎項，當中包括六個電視獎及四個電影獎。電視獎方面，單是《王冠》（The Crown）已經奪得四個獎項，包括最佳劇集、最佳男主角、最佳女主角和最佳女配角。而《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）就得兩獎，包括迷你劇/電視電影最佳女主角和最佳迷你劇集。

至於電影方面就包辦四獎，包括《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）的最佳男主角、《完美監護人》（I Care a Lot）的音樂/喜劇組最佳女主角、《芝加哥七人案：驚世審判》（The Trial of the Chicago 7）的最佳編劇和《前路有你》（The Life Ahead）的最佳原創歌曲。

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