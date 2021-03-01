第78屆金球獎（Golden Globe Awards）於香港時間今日早上舉行，受到疫情影響，今年頒獎典禮分別在紐約和洛杉磯兩地直播。雖然今屆現場氣氛欠奉，但不少嘉賓均會亮相，包括「小丑」祖昆馮力士（Joaquin Phoenix）、「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）、羅娜丹（Laura Dern）、莎瑪希恩（Salma Hayek）和珍美李寇蒂絲（Jamie Lee Curtis）等，當中瑪歌羅比就穿碎花吊帶裙露腿現身會場。

戲劇組影后大熱、《超犀女王》（Promising Young Woman）女星嘉莉慕萊根（Carey Mulligan），就照穿低胸晚裝在家中連線登場。至於憑黑白電影《曼克》（Mank）入圍最佳女配角的雅曼達施菲（Amanda Seyfried），生完一子一女後也以最fit狀態晒大露背示人。

此外，83歲殿堂級女星珍芳達（Jane Fonda），會獲大會頒終身成就獎，表揚她的傑出成就與貢獻。

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