香港電影業工作者開工不足，處於水深火熱。《蘋果》收到讀者黃先生爆料指，有電影公司涉以六折價錢招聘外地勞工拍戲，質疑導演王晶及《喜愛夜蒲》系列監製伍健雄的電影公司有份參與。爆料人黃先生表示類似情況在本港並不罕見，職位由電影的三工︰機工、電工及道具工，到攝影師、副導演都有。大陸工作人員的日薪，只是港工的6成，以電工、道具公價1,230港元一工計算，大陸crew只要700多元。而較高職位的如攝影師，價錢約12萬到14萬不等，但聘用外地如馬來西亞等地的員工只要約6萬元。

行內疑有人走法律罅

黃先生指一般電影公司有兩種方法用外地勞工，他接受《蘋果》電話訪問表示︰「最簡單就係冒險請黑工，試過有套戲成crew人都係大陸勞工，同電影工作者總會投訴，佢哋先請返香港人。又試過有套戲李日朗做嘅，請咗班黑工，打去海關、警察投訴嚟拉人，最後都係冇告，不過電影公司知驚所以請返本地人開工。」他表示行內還有人疑走法律罅，以類似工程合約的形式，請外地勞工來港開工，黃先生說︰「王晶部《賭城風雲》請咗位馬來西亞籍副導演，人工平香港人一大截。位副導同我哋傾開，話其實好簡單，只要有電影公司證明，整份受聘合約，就可以嚟香港開工。情況好似《變型金剛》嚟香港取景，用返美國自己工作人員一樣，電影公司當部戲係外國片或者合拍片就可以同勞工處申請。」他表示類似情況在港屢見不鮮，亦曾向屬會反映，可惜仍未見改善。「其實大家都心知肚明，就算唔係違法都好，大陸人名正言順咁落嚟，遲早頂爛個市。」

《蘋果》向王晶公司查詢，發言人否認指控︰「公司好多年都冇喺香港拍戲，製作團隊都喺大陸，合拍片要喺大陸開工。記憶中最後一部香港取景應該係《鴨王》，《賭城風雲》係合拍片，主要喺大陸拍，澳門、香港都有拍少少，都成8年前，就算而家TVB劇都喺大陸拍，最近3年完全冇喺香港有拍攝工作。」根據合拍片條例，電影公司需要聘請一定人數大陸台前幕後員工。而《喜愛夜蒲》系列監製伍健雄同樣否認指控，他接受電話訪問時強調絕無其事︰「無，我哋港產片嚟，唔係合拍片，唔會請大陸工作人員。全部都係香港工作人員。」

田啟文承認有電影涉用黑工

香港電影工作者總會會長田啟文接受電話訪問，對於讀者指控業內有黑工及六折請大陸外勞時，他說︰「讀者嘅嘢應該分兩邊睇，打擊黑工總會係不違餘力，一般做法我哋會先求證係咪屬實，如果係嘅我哋會打電話舉報。」他承認讀者提到有李日朗主演電影涉嫌有非法外勞一事屬實，田啟文說︰「嗰套應該係《男極探射燈》，當時套戲喺深圳拍完，跟住拉隊嚟咗香港繼續拍。有會員同總會投訴套戲全部都係大陸crew，我打電話同佢哋了解，電影公司解釋話『會長，我哋拍幾日咋喎。』我話幾多日都好，你要用外勞就要依足程序申請。」由於電影公司沒有理會兼繼續開工，總會就通知警方到場，在土瓜灣拍攝現場發現大部份工作人員都是大陸人，但最後告不成，田啟文說︰「電影公司話班大陸人喺度睇拍戲喎，之後都請返香港人拍咗幾日，再返大陸拍。」他指大陸黑工在港打一兩日散工，確實防不勝防，但就不信有公司敢以身犯險，請黑工做全職，「因為係刑事，要坐監，應該冇人咁大膽。」被指聘用黑工的導演劉俊輝，《蘋果》曾致電向他查詢，他說︰「都係陳年歷史啦，唔好再提。嗰啲都係大陸朋友話要過嚟幫手，而且套戲有大陸資金，朋友嚟幫幾日，唔係黑工，啲人誤會咗。」

至於爆料者「投訴」王晶涉低薪請外勞開工，田啟文指「人哋依正手續申請，又無可厚非。」他補充指事件又引伸到香港電影業員工的人工「是否太貴」，田啟文認為行業是時候要反思：「請一位外籍員工，連申請同在港食住，都平過用一位香港人，要檢討我哋人工係咪冇競爭力。」

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