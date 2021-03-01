第78屆金球獎頒獎禮將於今日舉行，大會參照上年艾美獎方式，於網上直播公佈獎項。電視戲劇組方面，Netflix大熱劇集《王冠》（The Crown）橫掃獎項，連贏戲劇組最佳劇集、最佳男主角及女主角3個大獎。

最佳女主角由飾演戴妃的愛瑪歌連（Emma Corrin）爆冷奪得，雖然有奧莉花高雯（Olivia Colman）飾演的「事頭婆」英女皇爭奪寶座，上演皇室內鬥戲碼，但愛瑪竟然爆冷贏出，至於《黑錢勝地》的Laura Linney、《黯衣天使》的莎拉寶森（Sarah Paulson）與《嗜血嬌娃》（Killing Eve）的Jodie Comer都非其對手。

愛瑪得獎一刻非常驚訝，大叫「甚麼？」之後就感謝大家與她的拍檔與劇組：「特別感謝我的魅力王子佐斯奧康納，一直在我的身邊，為我帶來歡樂。感謝戴安娜，在一切的事上都充滿同情心與憐憫之心。」

至於拍檔「查理斯王子」佐斯奧康納（Josh O’Connor）就獲封電視戲劇組視帝。《王冠》的「查理斯王子」佐斯奧康納（Josh O’Connor）與一聚強勁對手競爭，包括《黑錢勝地》積遜比曼（Jason Bateman）、《絕命律師》（Better Call Saul）Bob Odenkirk、《新雄才偉略》（Perry Mason）的Matthew Rhys及《Hunters》的阿爾柏仙奴（Al Pacino）爭獎，但最終竟封視帝，與拍檔「戴妃」愛瑪歌連（Emma Corrin）取下帝后榮譽。

佐斯表示：「多謝大家令《王冠》有現在的模樣，多謝Netflix，感謝製作人Peter Morgan。」他也表示感謝一同合作的演員：「與你們合作就像上演技的大師班，謝謝愛瑪歌連，你有才華、有趣又出色。」他最後感謝一同提名的演員，爸爸媽媽，並呼籲大家要在這段時間關注精神健康。

而《王冠》亦贏最佳劇集，製作人Peter Morgan表示：「感謝、感謝，對不起我坐在這個可怕的小辦公室中。」他又特別感謝一眾演員與導演，最後謝謝自己的家人與小朋友：「對不起，與大家分開了這麼久。」

Peter Morgan得獎後，其女友「鐵娘子」姬莉安德遜（Gillian Anderson）都贏得最佳女配角。她表示：「我本來很輕鬆，但突然就嚇親。謝謝Peter Morgan想像我是戴卓爾夫人，也寫了一個如此多面向的角色。」她又感謝拍檔「英女皇」奧莉花高雯及一眾幫助她化妝整頭的劇組人員。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！