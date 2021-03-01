郭政鴻今晚應敖嘉年邀請於觀塘舉行直播音樂會，兩人以往不時在劇集中合作，傾談話題不是演技，便是舞獅練功，今次是首度暢談音樂，郭政鴻笑指兩人連卡拉OK也未試過一齊唱。

敖嘉年解釋，邀請嘉賓時想給觀眾驚喜，當大家以為他們講功夫時，竟然是合唱多首張國榮金曲。他更提到原來郭政鴻是過第四屆新秀歌唱比賽的參賽者之一，郭政鴻更指應敖嘉年要求獻唱當年參加新秀歌曲《夏日寒風》，對上一次唱差不多10年前。講到同屆還有杜德偉、蘇永康、周慧敏、李克勤、草蜢及林楚麒等參賽者，實力非常之強，郭政鴻笑言當年抱着後生仔甚麼都敢試心態去參賽。

郭政鴻稱5年前，擁有第一首個人歌曲《衝》，但撞正大台劇接劇，未有機會獻唱。直至在武漢肺炎爆發疫情下，遇上大陸工作暫停，於是推出這首充滿正能量的歌，今次更是他首度在港公開獻唱。

自定「實嘔派」路線

問到會否以樂壇新人出席頒獎禮及以甚麼形象派歌？郭政鴻笑說：「等人邀請先，睇吓今晚唱趕唔趕客先，唔趕客先諗形象，到時同古生（古天樂）爭一日之長短……講笑！」他更自嘲並非行偶像派路線，而是「實嘔派」路線。

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