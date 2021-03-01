第78屆金球獎（78th Golden Globe Awards）今日公佈賽果，憑大熱劇《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）爆紅的安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy），除入圍視后外，她亦以經典著作《EMMA：上流貴族》（Emma）角逐音樂/喜劇組的最佳女主角，同時入圍影視兩組別的最佳女主角。不過，影后最終由英國女星露莎蒙碧姬（Rosamund Pike）憑《完美監護人》（I Care a Lot）脫穎而出。

另外，安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）會在電視劇的迷你劇/電視電影組中角逐最佳女主角，與《Mrs. America》姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）、《無所作為》妮歌潔曼（Nicole Kidman）、《離經叛道》（Unorthodox）Shira Haas與《Normal People》Daisy Edgar-Jones爭獎。

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