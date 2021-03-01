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金球獎丨Andra Day爆冷擊敗嘉莉慕萊根 奪戲劇組影后

4小時前
36歲女星Andra Day爆冷成為本屆金球獎戲劇組影后得主。

第78屆《金球獎》（Golden Globe Awards）於香港時間今早舉行，36歲女星Andra Day憑《The United States vs Billie Holiday》成為本屆金球獎戲劇組影后得主，爆冷擊敗大熱的《超犀女王》（Promising Young Woman）35歲女星嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）和《浪跡天地》（Nomadland）的63歲奧斯卡影后法蘭絲麥杜文（Frances McDormand），沒有心理準備的Andra Day領獎時還拎着講稿照讀。其他入圍對手包括《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）維奧拉戴維絲（Viola Davis）以及《心碎的女人》（Pieces of a Woman）雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）。

最佳女配角方面，58歲奧斯卡影后茱迪科士打（Jodie Foster）憑《The Mauritanian》獲得戲劇組女配角獎，對手包括《Hillbilly Elegy》格蘭高絲（Glenn Close）、《The Father》奧莉花高雯（Olivia Colman）、《曼克》（Mank）雅曼達施菲（Amanda Seyfried） 以及《結叛同行》（News of the World）Helena Zengel。茱迪領獎時還偕同攝影師老婆Alexandra Hedison出鏡，在鏡頭前公開咀嘴。在未頒獎之前，雅曼達的呼聲最高，可惜最終落敗。

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