紅星阿Q婚前很風流，經常在網上用假名結識靚女，我聽一個女模Lisa講，在社交平台結識阿Q時，根本不知道他的真實身份，直到他說要約見面，才說出自己身份。不過Lisa初時也不太相信，因網上世界很多騙子，所以他說自己是紅星也未必是真事，後來他主動提出FaceTime通話，Lisa才知道他沒有說謊。之後阿Q與Lisa在社交平台溝通時，阿Q就經常挑逗她，後來約出來見面後，阿Q已經開車帶她返家，Lisa告訴我：「佢真係好猴急，喺佢屋企坐唔夠一粒鐘，佢已經拉我入房搞嘢，完事後就送我回家。」

Lisa指一星期最少去他家兩次以上，不過Lisa表示：「阿Q每次搵我都好似係想搞嘢，好少同我分享佢啲事，感覺上我唔覺得似拍拖關係，而且識咗佢幾個月，佢都冇送過乜貴重嘢畀我，頂多送啲代言贈品畀我，講真我覺得佢算係孤寒嘅，不過我又唔係貪佢錢，所以我冇乜所謂。」

關係連續維持了三個月後，阿Q就跟她說要去內地拍戲，但他去了內地兩星期，變得音訊全無。Lisa因為思念就主動打電話找他，但打十次，可能只有一、兩次能找到人，好明顯是極少接聽她電話，有幸接聽一次他都是急住催促收線，指自己在工作，叫她不要打電話來，有空會找她。Lisa聽得出阿Q對她的態度變得冷淡，有時看新聞知道他間中有回香港，但他都沒有找Lisa，然後Lisa打電話給他，電話永遠在關機狀態，一個月後就見到他與另一位內地奀星傳出緋聞，她知道阿Q擺明移情別戀。

雖然她很憎恨阿Q，有想過出來爆大鑊，想利用這件事增加自己知名度，但母親勸她不要做這種事，因男歡女愛是你情我願，沒人拿槍逼你去做，要怪就怪自己不帶眼識人，如果出來數臭阿Q，他的公關團隊可能反咬一口，黑說成白，顛倒是非，到時有理說不清，遭他反咬傷就不值得，畢竟阿Q在這個圈這麼久，一向形象不差，外界不一定相信他是渣男。想來想去，Lisa還是膽小，放棄公開出來數臭他。阿Q其實用這些招數媾女已經試過好多次，因為知名度高，當然容易得手，但上得山多終遇虎，遲早會有教訓。

撰文：白露眉

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【非常人．非常事】

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