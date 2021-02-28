劉心悠入行16年，幾乎是緋聞絕緣體，但生活一點也不枯燥，皆因嗜好多元化，熱愛跑馬拉松，又喜歡繪畫、木雕，可謂動靜皆宜。「好多人都唔知道我識畫畫，我以前喺加拿大一間設計學校讀書，但未畢業就入咗娛樂圈，之後好少機會畫畫，但其實一向都鍾意，但就停咗好耐。」

能重拾畫筆，全因一個機會，心悠早前跟慈善機構合作，畫了一幅運用Tiffany色調的小象，由於作品逼真生動，曾有人提出想購買，心悠一臉欣悅說：「我真係唔識出價，或者應該以工時、加埋材料費……應該咁計啩？！」被取笑收費相宜，她即笑道：「我人工好貴㗎，呢幅最少畫咗8個鐘，但我一個鐘頭收幾萬，哈哈哈，人生真係冇賣過畫，但有人賞識，如果義賣就係有可能嘅。」

自認欠缺創作力

心悠越畫越起勁，早前返大陸工作，疫情關係被迫困在酒店14天，她又開始執起畫筆素描，「呢堆畫筆係由我學生時代開始收藏，我有唔同嘅筆頭，例如尖頭、平頭，份量多一啲出嚟嘅效果都唔同啲，我早排畫咗一幅法國女仔嘅畫，需要畫到好黑，原本以為8B鉛筆handle到，但竟然要進級到14B，用咗個幾鐘去畫。」對畫畫執着，心悠就連畫架都是自己親手製造，但就從來未在人前畫畫，原來她一直只是臨摹別人的作品或相片，未有真正創作。「我比較缺乏創作力，唔可以喺一張白色畫布上，鍾意畫乜就畫乜，所有嘢都要有規範。我都好羨慕能速寫嘅人，見你個樣，幾筆就可以畫到神情出嚟，真正表現到自信，我係好羨慕呢種畫風。」

網民認錯安祖蓮娜祖莉

原來心悠一直是靠打「天才波」，自學自畫，有成功也偶有失敗。她隨手翻開畫簿一頁，皺起眉頭說：「我原本想畫靚女，點知出嚟有人妖feel，我都唔怕畀大家知，因為做人都有好多失敗。另一幅我叫佢做『阿馬』，塊面太長，都係半失敗作品，搵日我就會的起心肝刷晒再畫過。」另外，原本一幅好滿意的作品，但竟然被網民將畫中的安祖蓮娜祖莉，誤認是容祖兒，讓她哭笑不得：「有少少傷心，早前post呢張相上網，有留言彈出嚟話似容祖兒，嘩，會唔會彈得太遠呀，你話唔似佢（安祖蓮娜）都可以接受，但話似第二個人，同話似人妖一樣（另一幅畫），點解我畫咗十幾個鐘都睇唔到係邊個呢？！」之後心悠好用心再觀察二人容貌，得出結論是：「我不停望住呢張相，邊度似呢？定係佢哋兩個真係有啲似樣，比較之下原來真係有啲似，個頭有啲似，化妝後都有啲似。」

心悠最近接演ViuTV的30集長劇《冥冥之中》，與郭羡妮、栢天男、蘇志威、潘燦良等合作，她直言又要放低畫畫一段時間，問到未來會否開畫展，她說：「我未到嗰個層次，但如果將來有機會，相信都係為慈善。」

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