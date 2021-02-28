上個月有不少精采韓劇推出，好似宋仲基主演的《Vincenzo》，亦有女星朴信惠孖曹承佑的新作《西西弗斯的神話》（《Sisyphus: the myth》)，還有萬眾期待的《Penthouse》第二季開播，劇迷勁多煲劇選擇。而今個月同樣有不少韓劇開播，憑《Sweet Home》上位做男神的宋江攜《喜歡的話請響鈴》第二季及《像蝴蝶一樣飛》兩齣劇冧fans，稱霸3月。而實力型男李昇基都有新劇推出，滿足劇迷的不同需求。

（一）tvN《Mouse》（首播日期：3月3日）

由李昇基孖李熙俊主演的tvN新劇《Mouse》，講述兩位不同性格的刑警，當中李昇基就飾演正直刑警，而李熙俊則飾演一名為報仇而無視法律的刑警，兩人在追捕全國聞風喪膽的連環殺人犯，發生了一連串的故事。而劇情亦圍繞如果在胎兒出世前已得知他屬精神病患者的話，應否讓胎兒出世的議題。

（二）Netflix《喜歡的話請響鈴2》（首播日期：3月12日）

《喜歡的話請響鈴》改編自同名網漫，劇中有一個名叫「戀愛鈴」的app，只要喜歡自己的人出現在指定範圍內，戀愛鈴就會響起提示鈴聲。宋江於劇中演雜誌模特兒，是一名富二代，高中時跟金所炫拍拖，可惜二人後來分手，長大後宋江似乎仍是喜歡金所炫，而一直暗戀金所炫的鄭家藍亦決定展開追求。於前年播出的第一季中，因為是開放式的結局，劇迷都好奇金所炫跟宋江及鄭家藍的三角關係發展。

（三）KBS《Okay！光姐妹》（首播日期：3月13日）

韓國女星全慧彬前年12月與圈外男友在峇里島結婚後，停工逾一年後終於攜新劇回歸公仔箱。由洪銀姬、全慧彬等主演的《Okay！光姐妹》是《傳聞中的七公主》的編劇文英楠回歸作品。劇集講述父母提出離婚訴訟時，卻發生母親被殺的事件，令到全家人都忽然成為殺人嫌疑犯，是一齣懸疑幽默的愛情喜劇。

（四）SBS《朝鮮驅魔師》（首播日期：3月22日）

喪屍片一向有捧場客，好似《屍戰朝鮮》播足兩季都大受歡迎，而由甘宇成、張東潤、朴成勳、李侑菲等主演的SBS新劇《朝鮮驅魔師》亦將於本月推出。《朝鮮驅魔師》是一部科幻動作歷史劇，講述利用人類的慾望以吞噬朝鮮的惡靈，以及為了保護百姓而與惡靈對抗的驅魔師的故事。劇集由擅長拍攝古裝劇的申景秀導演執導，他曾執導《六龍飛天》、《綠豆花》等劇集，至於編劇則由人氣劇 《哲仁王后》、《監獄醫生》的朴繼玉編寫，品質相當有保證。

（五）tvN《像蝴蝶一樣飛》（首播日期：3月22日）

被譽為新世代男神的宋江憑《Sweet Home》爆紅，今個月他更有兩齣劇集首播，可以說3月是宋江的天下。《像蝴蝶一樣飛》改編自同名漫畫，講述70歲老人家與徬徨的青年，一齊追逐芭蕾夢而結下忘年之交的友誼的故事。宋江在劇中更會與兩大老戲骨79歲羅文姬和76歲朴仁煥合作，更在劇中大跳芭蕾舞，題材相當新穎。

（六）MBC《Oh！珠仁君》（首播日期：3月24日）

由李民基和NaNa主演的《Oh！珠仁君》，講述全國最佳懸疑驚悚電視劇作家韓雨秀（李民基飾）不談戀愛，與有「喜劇女王」稱號卻不會談戀愛的喜劇女演員吳珠仁（NaNa飾）一起同居後，所發生一連串的愛情故事。而此劇亦是男團CNBLUE成員姜敏赫去年退伍後的復出作品，他在劇中飾演法國留學的國內頂級化妝品公司財閥三世柳真，將與NaNa和李民基展開三角戀。

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