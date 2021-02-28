以欺詐做主題的《完美監護人》（I Care a Lot），訊息明確：壞人輸，更壞的人贏。更壞的人能夠贏，不因為下下動用武力暴力，反而是識得利用法律，大條道理，依法行使邪惡。

撰文：月巴氏

一齣《失蹤罪》（Gone Girl），大衞芬查（David Fincher）讓我們看見露莎蒙碧姬（Rosamund Pike）的一體兩面：既是美麗得體有教養的妻子，也可以是為了騙盡世人同情心，連人都可以殺的femme fatale。

讓我認識露莎蒙碧姬的自然是《新鐵金剛之不日殺機》（Die Another Day），簡直一睇就愛上，但講到尾，這個外表美艷動人實則心狠手辣的角色，只為了滿足「邦女郎」某些典型的特定功能。她沒有立即紅起來，甚至接過一齣改編自暢銷遊戲的B級科幻片《毀滅戰士》（Doom），她不是做戰士，而是做可有可無的科學家。幸好，她沒有變成那種漸被遺忘的女演員。

懶理公平競爭

《完美監護人》完全是露莎蒙碧姬個人表演。一個我們不太知道成長背景的女人，Marla，一開場已說明了她的生存之道：懶理公平競爭，因為公平競爭只是有權有勢的人作出來，愚弄那些忠忠直直的人，令他們繼續天真地忠忠直直，被剝削至死。她的職業是長者監護人，她有辦法串通醫生，叫醫生將某些老人寫成需要特別照顧，欺騙法官，令法官相信這些未必無依無靠的老人，連家人都不能提供合適照顧，而必需另外委託Marla作出悉心監護——「監護」，「監」行先，當法院一頒令，老人便會依法地被送進護老院，生活從此被嚴密監控，家人不能探望，而Marla這個在法官眼中獨一無二的監護人，就審視老人資產，賣得的就賣，不能賣的也會想辦法變成錢，務求盡快轉入自己戶口。

然而這不只是一齣叫你關心長者的議題電影。拍過《愛麗絲蒸發奇案》（The Disappearance of Alice Creed）和《第五天劫》（The 5th Wave）的J Blakeson，最初的確是看到一則監護人騙取長者金錢報道，才決定寫這故事，他卻在故事裏安排了一個轉折：Marla與女友兼拍檔Fran如常地睇中新目標，並用慣常手段，將這個本來行得走得的老人，變成必需入住護老院的失智老人，然後賣她的屋，開她保險箱，發現一袋鑽石……這名不幸老人的兒子，原來是身份神秘、從事揦鮓生意的超級隱形富豪Roman，他要向Marla報仇。當你以為故事變成典型追逐殺戮？最後一個安排，卻完全超出想像範圍，只能說的是：當你以為自己好壞，原來有人比你更壞，壞到足以折服你。

自作孽的表情

不妨留意J Blakeson為露莎蒙碧姬安排了大量臉部特寫，展現Marla因應內心感受而轉變的微妙表情，尤其最後一場，由始至終一直在贏的她，就在生命中理應最巴閉的一天，得到一個自己從沒想過的下場；從她的臉，我們看見這個比壞人更壞的人，終於承受自作的孽。