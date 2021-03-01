現年86歲的老戲骨曾江久未露面，縱橫影視圈近70年的他，演技精湛，是娛樂圈的泰山北斗。曾江叔是已故女星林翠的胞兄，王馨平和陳山河的舅父，昨晚王馨平在社交網貼出與舅父母的合照，相中的曾江叔面色紅潤，精神飽滿。

王馨平留言：「終於又可以四人吃飯！過了元宵今天竟仍有紅包拿！舅媽特別準備了兩個金裝大牛！」焦姣是曾江的第三任妻子，兩人結婚26年恩愛如昔，王馨平站在舅父舅媽中間，畫面溫馨，相信是王馨平老公操刀拍攝，網民都留言祝曾江叔身體健康：「舅舅型男」、「曾大哥帥」。

王馨平以短訊回覆《蘋果》：「因為疫情，好耐冇見我舅父佢哋，同我舅母通下電話就有。其實年初一都想去拜年，不過嗰時限聚令未放寬，大家都小心啲，終於約到噚晚可以一齊食飯。」問到曾江叔的近況，她表示：「舅母話佢哋都好少出街同朋友食飯囉，所以噚晚好開心。舅父呢排食緊血壓藥，所以噚晚冇飲酒。枱面上杯酒係影相扮吓嘢！我哋約咗下次食飯，佢話下次可以飲少少酒。」

曾江叔於50年代入行，是粵語片的當紅小生，其後拍了逾百部電視劇和電影，經典角色多不勝數，包括《射鵰英雄傳》的黃藥師、《笑傲江湖》的岳不群、《誓不低頭》的陸國榮、《英雄本色》的堅叔等，2016年更憑《竊聽風雲3》獲香港電影金像獎的最佳男配角。2015年曾江與謝賢、胡楓和Joe Junior拍無綫旅遊節目《4個小生去旅行》，其後在記者會上謝賢忽然當眾摑了曾江一巴掌，掀起了一場小風波。老當益壯的曾江叔雖然近年甚少公開露面，但仍有參與劇集演出，包括網絡電影《三重身份》、《一級指控》等。

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