天王郭富城日前畀面出席麥秋成的婚禮，不過當日未有與老婆方媛（Moka）一齊到賀，原來兩公婆在婚禮前一晚孖咇出動，他們低調拍拖到銅鑼灣一個私人畫展，城城更豪氣花了7位數字買得心頭好。

城城過往新年都慣出埠避年，今年疫情未退，他和太太及兩名女兒都留港過年。城城在港時都會帶Moka「濕平」，最常拍到他們在中環逛名店置新裝。當日戴上口罩的城城與Moka出巡，撇下兩女去了畫展，他穿了衞衣和孭着名牌背囊，Moka則淡妝束馬尾，他們拖手到場，大晒恩愛。城城發現大家的目光都停留在他們十指緊扣後，參觀睇畫時都沒再拖手。畫展負責人帶他們逐一細看牆上靚畫和介紹時，城城都十分留心細聽，Moka則全程夫唱婦隨緊貼身邊，估不到城城除了喜歡名車外，對不少新生代畫家的作品都非常有興趣，他們逗留了約兩小時後，城城即豪花7位數字買下7幅靚畫，未知可是準備把這批靚畫用作布置豪宅。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！