台灣歌手張惠妹（阿妹）經理人陳鎮川去年與男友Darren結婚，昨晚陳鎮川更在社交平台報喜，宣佈與Darren一起「升呢」做老竇，兩人一索得男！阿妹一知得陳鎮川得子，開心到尖叫，又感動得哽咽讚BB可愛。

陳鎮川向台灣《蘋果新聞網》透露，B仔重3.2公斤（約7磅），是在美國洛杉磯透過合法代理孕母所生。由於陳鎮川與Darren同樣姓陳，所以BB的名字叫做「陳陳」。陳鎮川指，兒子是由Darren的精子與1位亞洲女子的卵結合所生，可惜由於武漢肺炎疫情係，陳鎮川與Darren應美國醫生的建議下，沒有到當地陪產，但預計陳陳在本月底或下月初就會在台籍保母的陪同下，飛回台灣與陳鎮川及Darren團聚。

拜完祖先便生子

陳鎮川透露，陳陳的預產期在3月3日，由於代母這幾天沒有要生B的動靜，美國的醫生已打算若3月5日B仔仍未出生便開刀。Darren昨日上網查看孕婦足月但未生B的原因的資料時，見到有人建議拜祖先，由於陳鎮川亡母跟Darren的祖父在同一個靈骨塔，所以兩人便在昨午出發拜祭，沒想到晚餐時份就收到代母穿羊水的消息，BB平安出生。

花125萬求子

陳鎮川指前年已進行生B計劃，他們循合法手續找代母，及到美國做健康檢查和取精，本來他們的首名BB是名女兒，可惜植入後失敗，到去年6月，受精卵終於在另一名代母的子宮中成功着床。據知，整個過程花費約450萬新台幣（約125萬港元）。陳鎮川表示，其實去年與Darren註冊結婚，主要是因為有BB，他們為了做合法爸爸，及「讓小孩的誕生與存在一切合法」，所以「奉子成婚」。

為了讓BB可以在一個有祖父母的環境下成長，故在單親家庭長大的陳鎮川決定用Darren的精子去配對，而陳陳的出生，讓Darren的父母十分期待孫子的到來。陳鎮川亦與Darren為了將來湊B，決定加強健身，擔心自己抱唔郁BB；他們又上網睇片學沖奶及換尿片，亦打算在湊B初期，請保母幫手。

由於阿妹一直知道陳鎮川的求子過程，所以當她昨晚收到陳陳的照片時，她在電話瘋狂尖叫，感動的哭到哽咽大讚：「太可愛了啦！」陳鎮川更笑阿妹：「是我生兒子，妳在哭甚麼啦！」他最後足足安撫阿妹5分鐘才讓她鎮定下來。問到會否再生B，陳鎮川指因為還有一個成功的受精卵，但因疫情關係，目前不急着追B。

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